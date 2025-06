Il boost di collagene arriva dalla Corea con una maschera viso che sta ossessionando TikTok

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos maschera collagene

Una maschera viso che cancella le rughe, regala una glass skin favolosa e ti permette di effettuare un vero e proprio glow up: stiamo parlando della maschera al collagene che arriva, ovviamente, dalla Corea.

Firmata Medicube, questa maschera ha fatto impazzire i social. Da TikTok a Instagram sono centinaia i creators e gli utenti che hanno provato questo rimedio di bellezza, dando vita ad un vero e proprio trend.

Il costo? Meno di 24 euro per una maschera viso che regala un boost di collagene alla pelle, rendendola semplicemente stupenda.

Cosa fa la maschera al collagene

Il collagene è uno fra i principali componenti della pelle ed è essenziale per mantenere la pelle elastica e tonica. Con il tempo il livello di collagene tende a diminuire nell’organismo, provocando la comparsa di segni d’espressione, la perdita di volume e la luminosità del viso.

Mantenere alti livelli di collagene aiuta ad avere dunque una pelle del viso elastica e luminosa, ma anche idratata. Dopo aver applicato la maschera viso Medicube ti renderai immediatamente conto dei benefici di questo rimedio di bellezza, svegliandoti con una pelle elastica, morbida, luminosa e super tonica.

Come si usa la maschera di collagene Medicube

Come usare la maschera al collagene Medicube e potenziarne i benefici? Prima di tutto detergi il viso con attenzione, poi applica il prodotto nella zona inferiore della mascella e in quella superiore del viso, utilizzala anche nell’area del naso e intorno agli occhi.

Lascia in posa la maschera, poi lascia agire. Infine potrai togliere la tua maschera con un solo gesto, godendoti tutti i benefici. Per potenziare l’effetto della maschera al collagene cerca di seguire alcuni consigli pratici e particolarmente efficaci.

Massaggiare il viso, ad esempio, può essere un ottimo modo per stimolare ulteriormente la produzione di collagene, consentendo di rafforzare al massimo la memoria muscolare. Se i muscoli del volto sono tonici infatti renderanno la pelle tesa, potenziando il colorito luminoso.

Bevi sempre moltissima acqua, un ottimo modo per eliminare le tossine e aumentare la barriera cutanea, limitando la perdita d’acqua. Il collagene infatti tende a legarsi all’acqua, lasciando la pelle con un colorito uniforme e luminoso.

Anche l’alimentazione è un ottimo rimedio per favorire la produzione del collagene. Porta a tavola cibi ricchi di proteine come il salmone, la carne di maiale, il tuorlo d’uovo o la carne di pollo. Aumenta pure l’apporto di vitamina C che aiuta l’organismo a immagazzinare e sintetizzare il collagene. Punta dunque su cibi come i broccoli, le fragole, l’ananas e i cavolini di Bruxelles.

Infine fai attenzione a tutto ciò che tende a inibire in qualche modo la produzione del collagene, favorendo l’invecchiamento della pelle. Il fumo, ad esempio, limita particolarmente l’apporto di sangue al volto, donando un colorito spento. Ricordati pure di usare sempre la protezione solare per proteggere il derma dai raggi del sole che potrebbero causare danni alle fibre di collagene.

