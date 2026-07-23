Tutte vogliono il siero coreano alla Centella più amato dai social: ora costa pochissimo!

Il Santo Graal della skincare coreana spopola online con migliaia di recensioni a cinque stelle. E oggi è il momento perfetto per provarlo

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Lucrezia Vardanega

Giornalista

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

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Tutte vogliono il siero coreano alla Centella più amato dai social: ora costa pochissimo!
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Il siero alla Centella più amato, ora in sconto

Se bazzichi su TikTok o Instagram alla ricerca di consigli beauty, avrai sicuramente visto spuntare questo siero magico nei feed di tantissime creator.  Diventato un vero e proprio fenomeno virale, ha conquistato le beauty addicted di tutto il mondo, facendo registrare sold out su sold out.

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Stiamo parlando del Centella Unscented Serum di PURITO. Ma la vera notizia di oggi non è (solo) che è il prodotto più desiderato del momento, ma che è finalmente in super sconto. Un’occasione d’oro per accaparrarsi quello che la community ha già ribattezzato come il “#1 Siero Holy Grail”, ovvero il salvatore della pelle sensibilizzata e arrossata per eccellenza.

Il brand coreano più virale sui social

Per chi ancora non lo conoscesse, PURITO è uno dei marchi più rispettati e amati nel panorama della cosmetica coreana. Il nome stesso deriva dalla combinazione di “Purify” (purificare) e dalla parola coreana “To”, che richiama la terra e la riconnessione con la natura.
Il brand si è fatto strada nel mondo grazie a una filosofia chiarissima: formulazioni 100% vegane, cruelty-free e trasparenti, pensate per rispettare la barriera cutanea. PURITO ha eliminato qualsiasi profumo sintetico o ingrediente potenzialmente irritante dai suoi prodotti di punta, creando trattamenti minimalisti e sicuri ideali per chi lotta con arrossamenti e pelli reattive.

Il potere della Centella: miracolo lenitivo in 10 secondi

Ma perché il Centella Unscented Serum di PURITO ha avuto tutto questo successo? Il segreto del boom di vendite sta nel suo ingrediente chiave: la Centella Asiatica coreana. Non parliamo di un estratto qualsiasi. Questa antica erba cresce affrontando i diversi terreni e le dure condizioni delle quattro stagioni in Corea, sviluppando per questo motivo delle proprietà calmanti estremamente più forti rispetto alla media.


Il risultato è un siero clinicamente testato che fa una promessa incredibile (e la mantiene): offre un rapido sollievo in appena 10 secondi. Basta una sola applicazione per calmare istantaneamente irritazioni, arrossamenti e fastidi, creando al contempo una barriera che protegge il viso dagli stress esterni e ne affina la consistenza, regalando un colorito uniforme e luminoso.

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Tra le recensioni c’è chi lo definisce perfetto: “Funziona benissimo su pelle normale/mista, idrata a fondo ed è una base perfetta sotto il trucco”. Moltissime apprezzano la praticità del packaging con il comodo beccuccio erogatore, e ne lodano l’incredibile versatilità.

È ottimo da solo nelle calde giornate d’estate o applicato sotto la crema abituale, ed è un vero toccasana persino per calmare le scottature solari o le piccole irritazioni.
Il trucco virale più amato dalle appassionate di skincare? Usare questo siero calmante in combo con principi attivi più “aggressivi” (come retinolo o acidi esfolianti) per bilanciare il trattamento e proteggere la barriera cutanea senza rinunciare ai risultati.

L’affare da cogliere al volo

Visto l’enorme successo social e le scorte che spesso vanno a ruba a prezzo pieno, trovare questo gioiellino della skincare coreana a un costo così ribassato è un colpo di fortuna raro. Se cercavi il momento giusto per testare il siero di cui tutte parlano e regalare alla tua pelle un sollievo immediato, lo hai appena trovato. Non ti resta che metterlo nel carrello prima che l’offerta finisca!

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