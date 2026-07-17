Il marchio coreano è così amato dagli appassionati di skincare perché ha prodotti efficaci e prezzi accessibili grazie alle offerte da tenere d’occhio

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages I sieri Medicube sono efficaci e regalano alla pelle un effetto glow

Da quando si è diffusa, la skincare coreana non ha smesso di conquistare nuovi “adepti”. Quella che è nata come un fenomeno virale alla lunga si è dimostrata il punto di riferimento di chi mette la pelle del viso al centro della beauty routine. Nella vasta gamma di brand arrivati fino a noi, Medicube è diventato il punto di riferimento.

I sieri Medicube sono i più gettonati, online è possibile fare scorta di questi trattamenti perché il brand coreano ha deciso di scontare alcuni dei suoi best seller più una piccola sorpresa. Noi non abbiamo perso l’occasione di selezionare per te i sieri più efficaci che ti regaleranno una pelle effetto glow.

Medicube One Day Exosome Shot 7500, il siero più venduto (e scontato)

Iniziamo da uno dei sieri più appezzato dalla community: One Day Exosome Shot che puoi acquistare a metà prezzo. Pensato per chi è alla ricerca di un trattamento efficace e rapido ha come ingrediente principale gli esosomi, che riparano la pelle dall’interno e stimolano il turnover cellulare. Combinato insieme al pantenolo e all’adenosina in poco tempo la cute sarà idratata, lenita e rassodata.

Medicube PDRN Pink Collagen Exosome Shot 7500, il siero aniti-età

Non è mai troppo presto per agire sui segni del tempo e il siero PDRN Pink Collagen Exosome è un’ottimo prodotto per rendere la pelle molto più elastica. Anche qui gli esosomi sono l’ingrediente principale che insieme al Sodium DNA (PDRN), al collagene e al niacinamide agiscono per migliorare la luminosità della cute.

Medicube Siero Shot Exosomi Acido Azelaico 2000, il siero per la pelle a tendenza acneica

Pensi che la tua pelle sia spenta e non sia uniforme? Tra i sieri Medicube in offerta è arrivato il momento di provare Shot Exosomi Acido Azelaico 2000. Pensato per chi ha la pelle con tendenza acneica, agisce direttamente sui pori visibili e va a rendere il colorito molto più uniforme. A renderlo così efficace fin dalla prima applicazione è la presenza di azelaico, niacinamide e 7500 ppm di esosomi che hanno l’obiettivo di lenire la cute equilibrandola. Nel siero puoi trovare poi la centella asiatica, il pantenolo e la betaina che vanno a idratare al cute in profondità.

Offerta Medicube Siero Shot Exosomi Acido Azelaico 2000 Il siero per la pelle a tendenza acneica

Medicube Eye Serum with Kojic Acid Turmeric, il siero per il contorno occhi

Il contorno occhi è la zona del viso più sensibile e per evitare che appaia secca o spenta il siero Eye Serum with Kojic Acid Turmeric di Meidcube è ottimo. La formula in gel leggera agisce con delicatezza e viene assorbita rapidamente senza accumularsi nelle pieghe. Utilizzato quotidianamente, il tuo sguardo apparirà molto più luminoso e potrai dire addio a borse e occhiaie.

Medicube Hypochlorous Acid Body Peel Shot, il siero esfolainte per il corpo

Non solo la pelle del viso, anche quella del corpo ha bisogno di un siero che la renda più levigata e uniforme e Manicube ha come asso nella manica Hypochlorous Acid Body Peel Shot. Realizzato per contrastare i pori ostruiti e l’acne, rimuove delicatamente le cellule morte e il sebo in eccesso con delicatezza grazie alla sua formula in gel.

Medicube Booster Pro X2 il dispositivo che aiuta l’assorbimento dei prodotti

I prodotti Medicube sono efficaci, ma per migliorarne l’assorbimento tra le offerte imperdibili c’è Booster Pro X2. Il dispositivo con 7 modalità e 6 livelli di intensità regolabili potenzia gli effetti dei sieri e delle maschere viso per un effetto glow immediato.

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale