iStock Il dentifricio sbiancante al niacinamide vi regala un sorriso luminoso

C’è la skincare viso, quella corpo e quella coreana o giapponese, insomma quando si parla di beauty routine abbiamo una vasta gamma di scelte. E se vi dicessimo che la skincare è arrivata anche ad occuparsi dei nostri denti? O meglio alcuni ingredienti che ormai sono diventati un punto fermo dei cosmetici per la beauty routine sono entrati a far parte di uno dei prodotti fondamentali per il benessere della nostra bocca: il dentifricio.

L’ingrediente in questione è il niacinamide che se nella skincare è apprezzato per le sue proprietà antibatteriche, nell’igiene orale viene sfruttato per prevenire ed eliminare le macchie e rafforzare le gengive. Se vi abbiamo incuriosito, il brand che ha deciso di sperimentare in questo senso è BodyAccel ed è facilissimo da trovare soprattutto online. Su Amazon, il dentifricio sbiancante è già un best seller per chi è particolarmente attento alla cura dei denti e a confermarlo sono le oltre 6mila recensioni che lo hanno eletto uno dei prodotti preferiti per l’igiene orale grazie ai numerosi benefici.

BodyAccel Dentifricio Sbiancante Il dentifricio al niacinamide sbianca i denti e previene la carie. Prezzo: 20,99€

Denti bianchi e forti con il niacinamide

Nonostante siamo molto attenti all’igiene orale può capitare che nel corso del tempo sui denti si accumulino macchie di caffè, vino e tè mettendo in ombra il nostro sorriso. Esistono molte soluzioni efficaci, ma se volete un effetto duraturo, poco invadente e soprattutto low cost, il dentifricio sbiancante BodyAccel al niacinamide elimina rapidamente le macchie perché regola l’accumulo di pigmenti scuri. Nello stesso tempo agisce sulla superficie dentale per un risultato più trasparente e un sorriso più bianco.

Il dentifricio la niacinamide si prende cura della salute orale

Come abbiamo visto il niacinamide è tra gli ingredienti principali della skincare e del dentifricio sbiancante BodyAccel, ma non l’unico. La formula è a base di ingredienti selezionati con attenzione. Tra questi ci sono lo xilitolo, l’estratto di Chondrus Crispus e il biossido di silicio idratato che grazie alle loro proprietà riparatrici e antinfiammatorie agiscono direttamente sulle gengive. L’olio di cocco e l’enzima di papaia, poi rendono in poco tempo le gengive più forti e hanno un effetto lenitivo.

Inserendolo nella vostra igiene orale quotidiana il dentifricio proteggerà i denti dalle carie, un vantaggio che ne fa il prodotto perfetto per tutta la famiglia. Il dentifricio, infatti può essere utilizzato a qualsiasi età anche da chi ha i denti sensibili perché privo di fluoruro.

Alito fresco tutto il giorno

Non solo denti bianchi e forti, l’obiettivo di un’attenta igiene orale è quello di restituirci un alito fresco tutto il giorno e il dentifricio sbiancante BodyAccel ha una serie di vantaggi anche da questo punto di vista.

La formula oltre ad includere il niacinamide che presenta tra l’altro proprietà antibatteriche e quindi efficaci contro l’alitosi, è arricchita anche da estratti naturali di menta, aroma di ciliegio e pesca, tutti ingredienti naturali e che ritroviamo all’interno della skincare. Mentre la menta contrasta l’alitosi e mantiene l’alito fresco e pulito anche dopo diverse ore, la pesca e la ciliegia regalano un piacevole aroma che vi accompagnerà tutto il giorno.

