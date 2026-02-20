L’olio di cocco CocoNativo è uno dei prodotti diventati bestseller e da inserire subito all’interno della beauty routine per le sue proprietà idratanti

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock L'olio di cocco è un prodotto che ha molteplici benefici

Non è solo un ingrediente da usare in cucina, ma anche un grande protagonista della beauty routine. Di cosa stiamo parlando? Del cocco o per essere più precisi dell’olio di cocco, uno degli ingredienti più apprezzati anche quando si tratta di bellezza. Questo prodotto, al centro di ricette golose ed esotiche, ha infatti deciso di non fermarsi solo ai fornelli e di andare oltre arrivando fino alla nostra beauty routine. Un segreto di bellezza – ma poi neanche tanto segreto vista la sua ampia diffusione – che ha conquistato tutte le beauty lovers e che di certo conquisterà persino chi lo conosce poco.

Ma cosa ha di speciale un olio che dovrebbe stare in cucina e invece è arrivato nel nostro beauty? I suoi tantissimi benefici che non sono sfuggiti al web. In particolare su Amazon a diventare il punto di riferimento di tutte le skincare addicted è stato l’olio di cocco CocoNativo che possiamo definire senza problemi il must per chi ama i prodotti biologici.

Olio di cocco CocoNativo L’olio di cocco è immancabile nella skincare e nella haircare routine. Prezzo: 18,95€

A confermarlo sono le oltre 14mila recensioni che apprezzano la versatilità del prodotto e il fatto di essere a base di ingredienti naturali, un vero toccasana per la pelle e i capelli.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

L’olio di cocco piace perché è biologico

A rendere virale l’olio di cocco CocoNativo sono i suoi benefici legati a un aspetto particolare di questo prodotto: è realizzato interamente con prodotti biologici.

L’olio proveniente dalle foreste pluviali dello Sri Lanka deriva dalla polpa del cocco spremuto a freddo e a basse temperature. Una procedura che mantiene inalterate le sue caratteristiche organiche.

I benefici dell’olio di cocco per la pelle

Con l’olio di cocco CocoNativo la vostra skincare routine non sarà più la stessa. Il prodotto, infatti oltre a essere realizzato interamente con la polpa di cocco contiene fino al 53% di acido ialurico, uno degli ingredienti fondamentali per mantenere la pelle del viso e del collo elastica e tonica.

La versatilità di questo prodotto sta nel fatto che potete utilizzarlo puro, applicandolo direttamente sulla pelle o come base per detergenti e struccanti home made o scrub dall’effetto esfoliante e delicato sulla cute.

Olio di cocco CocoNativo L’olio di cocco è immancabile nella skincare e nella haircare routine. Prezzo: 18,95€

Grazie alla presenza di antiossidanti e vitamine, l’olio di cocco idrata a fondo contrastando non solo la pelle secca, ma anche i segni del tempo perché regala un effetto emolliente ed elastico che va a levigare le linee sottili.

L’olio di cocco rinforza i capelli

Se i benefici dell’olio di cocco per la pelle sono abbastanza noti, dovete sapere che CocoNativo è efficace persino sui capelli. Grazie alle sue caratteristiche e alle sue proprietà può essere inserito nella vostra haircare routine come impacco pre-shampoo. In poco tempo vedrete i capelli molto più forti perché penetra nel fusto del capello contrastando la fragilità e sigillando le cuticole così da dire per sempre addio alle doppie punte. Ideale per disciplinare i capelli ricci, allontana l’effetto crespo perché crea un film protettivo anche contro le alte temperature di piastre e phon.

CocoNativo è l’alleato di unghie sane e forti

Non solo pelle e capelli, l’olio di cocco CocoNativo è un portento per le unghie perché è ottimo per renderle molto più forti e nutrite. Grazie alle sue proprietà agisce in modo da andare a nutrire le unghie fragili e che si spezzano facilmente, donando un boost di idratazione extra. Inoltre, l’olio di cocco è la valida alternativa all’olio per cuticole: massaggiandolo sulle unghie non solo previene la formazione di pellicine, ma evita la proliferazione di infezioni grazie alle sue proprietà antibatteriche, garantendo unghie sane e belle.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp