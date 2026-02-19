Sharon Stone, 67 anni e non dimostrarli. Il suo segreto? Skincare naturale e un facial spray green da usare da mattina a sera

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Il segreto di bellezza di Sharon Stone è uno spray

Bella, anzi bellissima: a 67 anni Sharon Stone è, se possibile, ancora più favolosa dell’epoca di Basic Instinct quando fece girare la testa a mezzo mondo grazie ad un personaggio tanto pericoloso quanto affascinante. Da allora ne è passato di tempo, ma l’attrice sembra non essere mai cambiata. Al contrario, con il tempo la sua pelle è migliorata, conquistando un glow che non passa inosservato.

Merito di una scelta di vita precisa: puntare su prodotti plant based, con ingredienti naturali. Ma soprattutto scegliere una skincare che sia essenziale, con pochi step e pochissimi prodotti, scelti con estrema cura. E se il risultato è quello che vediamo nelle foto, dove Sharon Stone sfoggia un incarnato luminoso e impeccabile, non resta che copiare subito la sua beauty routine.

A partire proprio dal suo prodotto preferito: uno spray firmato Mario Badescu a base di aloe, erbe e acqua di rose. Spruzzato su viso e collo aumenta l’idratazione, regalando una luminosità mai vista prima. Puoi usarlo come step nella tua skincare oppure come finish dopo aver realizzato il trucco, avendo cura di tenere gli occhi e la bocca chiusi.

Spray viso Mario Badescu Spray viso con aloe e acqua di rose. Prezzo: 23,29 €

Il prodotto più amato da Sharon Stone è disponibile su Amazon e costa solamente 23,29 euro. Un prezzo piccolo per uno spray dai grandi risultati.

I segreti beauty di Sharon Stone per una pelle favolosa a 67 anni

Ormai lo sappiamo bene: la bellezza è (anche) questione di disciplina. Seguire una skincare routine precisa e studiata in base al proprio tipo di pelle può aiutare ad ottenere grandi risultati. Fermando anche il tempo che passa, come nel caso di Sharon Stone.

“Non sono una di quelle persone che crede nell’efficacia di innumerevoli step – ha spiegato – basta detergere il viso bene con acqua calda e uno scrub”. L’importante è optare sempre per formulazioni che siano naturali e plant based.

Dopo aver deterso il viso in modo delicato, Sharon utilizza dei dischetti esfolianti, meglio se a base di acido glicolico. Questo ingrediente infatti consente di eliminare le rughe superficiali e le imperfezioni, stimolando il turnover cellulare della pelle. Il risultato al mattino è un viso più radioso, senza quel grigiore che spesso accompagna il risveglio.

Dischetti esfolianti Pads esfolianti con Cica. Prezzo: 21,95 €

Per quanto riguarda l’idratazione invece l’attrice adora i prodotti plant based, ma anche multifunzione. Da mettere in borsa e da usare in base alle necessità. Proprio come altre star, Sharon Stone va pazza per la crema Weleda Skin Food. Si tratta di una crema dalla consistenza burrosa e super idratante che si può usare per nutrire la pelle di viso, mani e, in caso di necessità, anche piedi.

Offerta Weleda Skin Food Crema nutriente viso e corpo. Prezzo: 8,30 €

Proprio come lo spray di Mario Badescu si può usare prima del trucco, per creare una base eccezionale, donando un super glow. Merito dell’azione combinata di ingredienti naturali che rimpolpano e illuminano all’istante.

