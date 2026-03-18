Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori scrub per il corpo da comprare

Ammettiamolo: durante l’inverno tutte abbiamo la tendenza a mettere in secondo piano la cura della pelle del corpo. Ma cosa accade quando in primavera i capi di alleggeriscono e la prospettiva di scoprire gambe, braccia e décolleté torna improvvisamente concreta? Esattamente in quel momento ci accorgiamo dei segni lasciati dall’inverno: pelle ruvida e spenta, poco idratata.

La buona notizia è che basta un gesto semplice e piacevolissimo per invertire la rotta: lo scrub!

L’esfoliazione del corpo infatti è una routine di bellezza importantissima per preparare la pelle alla primavera. Questo prodotto permette di rimuovere le cellule morte che rendono la pelle opaca, stimola la circolazione e prepara la cute ad assorbire al meglio le creme idratanti e i sieri che applicheremo dopo. Usato con regolarità lo scrub trasforma il corpo già dopo la prima applicazione: la pelle diventa più liscia, luminosa e morbida, da mettere in mostra con l’arrivo della bella stagione.

Per trovare uno scrub di qualità e con una buona formulazione non serve spendere un patrimonio. Su Amazon infatti si possono trovare prodotti ottimi a prezzi low cost. Lo scrub di Equilibra, ad esempio, è uno dei più amati dagli utenti. Ha una formulazione a base di sale salgemma di Sicilia purissimo, un esfoliante meccanico a grana media che rimuove le cellule morte in modo efficace e allo stesso tempo aiuta a drenare i liquidi in eccesso, contrastando la ritenzione idrica localizzata.

Offerta Scrub corpo Equilibra Body scrub con sale salgemma di Sicilia

A completare la formula troviamo l’olio di vinaccioli, estratto dai semi dell’uva, che nutre la pelle rendendola elastica e morbida, ma anche l’aloe vera, nota per le sue proprietà idratanti e lenitive, e un trio di estratti vegetali che agiscono sul microcircolo.

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GEOMAR Fruity Body Scrub Pesca & Cocco

Questo scrub bifasico combina il sale marino con la polvere di noccioli di pesca, un esfoliante di origine vegetale che leviga la pelle con una grana più fine rispetto al sale puro, risultando meno aggressivo e adatto anche alle pelli normali-sensibili.

L’olio di cocco e l’olio di girasole nutrono la pelle in profondità, mentre gli estratti di ananas e papaya favoriscono il turnover cellulare in modo super naturale. Infine la niacinamide uniforma il tono, riduce le macchie, affina la texture e potenzia la barriera cutanea. Il profumo di pesca e albicocca è succoso, frizzante e allegro!

Scrub corpo Geomar Body scrub pesca e cocco

PraNaturals Scrub al Sale del Mar Morto e Caffè

Nello scrub di PraNaturals i sali del Mar Morto al 100% biologico incontrano la polvere e l’olio di semi di caffè arabica in un’unione che funziona benissimo sia a livello cosmetico che sensoriale. I sali del Mar Morto sono naturalmente ricchi di magnesio, calcio, potassio e bromo, dei minerali che aumentano l’idratazione cutanea, riducono le microinfiammazioni e stimolano la rigenerazione cellulare.

Il caffè arabica esfolia con precisione senza irritare e protegge la pelle dall’azione dei radicali liberi grazie alla vitamina E, rendendola luminosissima. A completare la formula gli oli di mandorle dolci e di cocco, emollienti e nutrienti che lasciano la pelle morbida e levigata già dopo il primo risciacquo.

Scrub corpo PraNaturals Body scrub sale del Mar Morto e caffè

Tree Hut Vanilla Shea Sugar Scrub

Amatissimo in tutto il mondo, lo scrub corpo Tree Hut ha una formula che combina l’efficacia esfoliante dello zucchero con un’idratazione straordinaria grazie agli oli vegetali, il tutto avvolto in un profumo di vaniglia cremosa con note di sandalo e cocco. Lo zucchero è un esfoliante naturale gentile e si scioglie a contatto con l’acqua, mentre il burro di karité ammorbidisce in profondità la pelle secca e favorisce l’elasticità cutanea.

Scrub corpo Tree Hut Body scrub con zucchero e vaniglia

Collistar Speciale Corpo Perfetto Talasso-Scrub Rassodante

Il Talasso-Scrub Rassodante di Collistar è uno dei trattamenti esfolianti per il corpo più venduti di sempre. Merito di una formulazione che piace e funziona con ciliegia dell’Emilia Romagna, ricca di omega 3 e 6 e di vitamine A ed E. L’olio estratto dalla ciliegia e l’estratto d’alga Padina Pavonica lavorano in sinergia per favorire il tono e la compattezza della pelle, rendendola visibilmente più soda e levigata nel tempo.

Lo scrub è bifasico e va miscelato prima dell’uso, può essere applicato su pelle umida per un’azione più delicata o su pelle asciutta per un effetto esfoliante più intenso.

Offerta Scrub corpo Collistar Body scrub con olio estratto dalla ciliegia

L’Erboristica Athena’s Scrub Corpo Cocco & Monoi

Lo scrub firmato L’Erboristica Athena’s ha una formula super cremosa che rende l’applicazione particolarmente piacevole e adatta a chi preferisce un’esfoliazione delicata, ma profonda. I granuli di nocciolo di albicocca esfoliano, mentre l’olio di cocco tahitiano idrata protegge e nutre. La pelle al termine del trattamento è talmente setosa che spesso non si sente nemmeno il bisogno di applicare la crema corpo.

Scrub corpo L'Erboristica Athena's Body scrub con olio di cocco e albicocca

I Provenzali Scrub Corpo con Olio di Mandorle Dolci

I Provenzali è uno dei marchi italiani più apprezzati per la cosmesi naturale. Lo scrub alle mandorle dolci possiede il 100% di ingredienti di origine naturale, zero petrolati e siliconi. L’olio di mandorle dolci, ottenuto dalla spremitura a freddo, è il cuore nutriente della formula: emolliente, lenitivo, ricco di vitamina E e acidi grassi essenziali, è un ingrediente straordinario per la pelle secca.

Offerta Scrub corpo I Provenzali Body scrub con olio di mandorle dolci

Dove Scrub Corpo Melograno & Burro di Karité

Ideale per la cura della pelle sensibile, lo scrub corpo di Dove è a base di melograno e burro di karité. La texture è cremosa e simile ad una mousse densa che leviga la pelle con delicatezza e si spalmano facilmente su tutta la superficie corporea. Il tratto più caratteristico è la presenza della crema idratante. Ciò significa che il prodotto non solo rimuove le cellule morte, ma contemporaneamente nutre, lasciando la pelle immediatamente morbida e setosa.

Offerta Scrub corpo Dove Body scrub con melograno

Scrub Corpo con Acido Salicilico contro Brufoli e Impurità

Questo scrub è differente da tutti gli altri della lista: non è pensato per la cura generale e il comfort sensoriale, ma per risolvere un problema specifico. Chi soffre di acne corporea sa quanto sia difficile trovare prodotti efficaci e praticabili per queste zone. Questo scrub bifasico risponde proprio a questa esigenza, combinando un’esfoliazione chimica e meccanica.

L’acido salicilico (BHA) è l’attivo centrale: penetra all’interno dei pori sciogliendo il sebo in eccesso, liberando le ostruzioni che danno origine a punti neri e comedoni, ma soprattutto riducendo l’infiammazione attorno alle imperfezioni. L’acido glicolico (AHA) lavora invece in superficie, rimuovendo le cellule morte.

Scrub corpo Australian Bodycare Body scrub con acido salicilico

Collistar Talasso-Scrub Anti-Acqua

Ill Talasso-Scrub Anti-Acqua di Collistar è un prodotto iconico, fra i più amati e venduti da sempre. La formula di questo prodotto comprende sali marini e zucchero di canna per l’esfoliazione, estratti di caffè, edera, tè verde e quercia marina per l’azione drenante, sette oli vegetali per la nutrizione, e un cocktail di sei oli essenziali con effetto energizzante sul microcircolo.

L’azione “anti-acqua” è il cuore dell’identità del prodotto: l’effetto osmotico dei sali combinato con le spezie agisce a livello superficiale per drenare i liquidi in eccesso, alleggerendo visivamente la silhouette delle gambe e contrastando il gonfiore tipico della ritenzione idrica.

Offerta Scrub corpo Collistar Body scrub con sali e spezie

First Aid Beauty KP Bump Eraser Body Scrub 10% AHA

Perfetto per pelli sensibili e problematiche, lo scrub di First Aid è l’ideale per il trattamento della cheratosi pilare, ossia quella condizione che causa la presenza di puntini ruvidi sulla pelle delle braccia, delle cosce e dei glute.

La sua formula contiene il 10% di AHA totali, combinando acido glicolico e acido lattico. Il prodotto è stato testato clinicamente con risultati notevoli: il 92% dei partecipanti con cheratosi pilare ha dichiarato di aver ottenuto grazie a questo scrub una pelle eccezionalmente liscia dopo soli dieci giorni di utilizzo.

Offerta Scrub corpo First Aid Body scrub con AHA

PraNaturals Scrub Corpo al Sale Rosa dell’Himalaya

L’ultimo prodotto della selezione è il più mineralizzante della lista. Il sale rosa dell’Himalaya è uno degli ingredienti cosmetici più puri che esistano, ricco di oligominerali tra cui potassio, ferro, magnesio, fosforo, calcio e cloruro in concentrazioni altissime. In uno scrub, questi minerali non solo esfoliano la pelle, ma la mineralizzano durante il trattamento, stimolando la circolazione ed eliminando le tensioni muscolari.

A questo sale si aggiungono tre oli vegetali che idratano in profondità senza pesare, e semi di kiwi, ricchi di vitamina C naturale con proprietà antiossidanti e anti-invecchiamento.

Scrub corpo PraNaturals Body scrub con sale dell'Himalaya