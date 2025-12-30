Esfoliare e drenare il corpo con un solo prodotto? Con lo scrub corpo in sconto su Amazon si può ed è una coccola di bellezza che vale la pena dedicarsi

Le feste sono in pieno svolgimento e tra brindisi e cene a cui partecipare, il nostro corpo ha più che mai bisogno di essere protetto e curato con attenzione, aiutandolo a liberarsi delle tossine accumulate e permettendo anche alla nostra pelle di mantenersi sana, luminosa e morbida. Come? Eseguendo a cadenza regolare uno scrub corpo mirato, e se si tratta di aiutare il corpo e drenare via gli accumuli di queste settimane, ecco che lo scrub corpo esfoliante e drenante di Geomar è l’alleato giusto da avere a portata di mano.

Lo scrub corpo esfoliante e drenante di Geomar

Un trattamento mirato e uno scrub bifasico che svolge un’azione esfoliante ma allo stesso tempo anche drenante, richiamando in superficie i liquidi in eccesso accumulati nel corpo e aiutandoli a uscire, eliminando tossine dal corpo e dalla nostra pelle. In più, grazie all’azione sinergica del massaggio fatto durante l’applicazione, lo scrub corpo di Geomar vi aiuta a stimolare la microcircolazione, regalando alla pelle un aspetto più uniforme e luminoso.

Un prodotto naturale al 95%, che contiene Sale Marino, Sale di Epsom, Olio di Argan e Fitoestratti di Tarassaco e Mirtillo, che uniti e lavorando in perfetta sinergia, donano alla pelle in inverno una maggior idratazione e un aspetto levigato e setoso.

Come agisce lo scrub corpo sulla pelle

Ma come agisce lo scrub corpo di Geomar? La componente esfoliante data dal Sale Marino e dal Sale di Epsom, svolge anche un’azione drenante e anti-acqua, aiutando a richiamare in superficie i liquidi in eccesso nel corpo grazie all’azione sinergica svolta dal massaggio che andrete ad effettuare voi stesse durante l’applicazione dello scrub, stimolando la microcircolazione e permettendo alla pelle di tornare alla sua naturale bellezza e luminosità. In più, la presenza di oligoelementi del Mar Morto, agisce per levigare e nutrire la cute, agendo come un vero e proprio trattamento di benessere a 360°

Uno scrub corpo da provare e che trovate ora in sconto, e che è anche facilissimo da usare, permettendovi di avere dei risultati visibili fin dal primo utilizzo e con il minimo sforzo possibile. Per usare nel modo corretto lo scrub corpo di Geomar, infatti, vi basta mischiare il sale con la parte oleosa che trovate nella confezione, usando la palettina in dotazione e miscelando il tutto fino a ottenere un aspetto omogeneo.

Come si utilizza lo scrub corpo di Geomar

Per avere un’azione più delicata, potete applicare il trattamento direttamene sulla pelle umida, mentre per avere un’azione più profonda, potete utilizzarlo direttamente sulla pelle asciutta, ma con la garanzia di non avere problemi di irritazione sulla cute.

Una volta scelta l’intensità del trattamento che volete avere, dovrete massaggiare con movimenti circolari dal basso verso l’alto lo scrub corpo sulla pelle, lasciando agire per qualche minuto il prodotto in modo che l’azione dei suoi sali penetri a fondo nella cute e, una volta fatto, dovrete sciacquare via tutto con abbondante acqua tiepida.

Cosa importante da ricordare è di non utilizzare detergenti, durante il risciacquo, e continuare a massaggiare il corpo fino a che non sarà completamente sparito il prodotto dalla pelle. Il tutto eseguendo lo scrub corpo una o due volte la settimana, per una cura costante e mirata e una pelle sempre al top.

