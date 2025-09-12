Dopo la stagione più calda prendersi cura del proprio corpo è importante: i prodotti da usare per esfoliare e rinnovare l'incarnato

iStock Scrub corpo post estate: quali usare

La fine dell’estate è il momento perfetto per regalarsi una coccola in più. In particolare, se si tratta di uno scrub corpo, che ci permette di eliminare le cellule morte e di mantenere un colorito sano. Proprio quello che serve dopo la stagione più calda, per andare a rinnovare e per mantenere un aspetto fantastico.

Ce ne sono di diversi tipi, da scegliere sulla base delle nostre esigenze: formulazioni pensate per regalare un tocco di delicato benessere e da massaggiare nelle zone dove si sente di averne maggiormente bisogno. Tanto più che, nonostante spesso si pensi il contrario e in maniera erronea, non va a eliminare il colorito, ma anzi lo migliora.

I migliori scrub per il corpo da usare dopo l’estate.

Scrub corpo: quelli al sale marino

Tra i tantissimi ingredienti che possono arricchire gli scrub per il corpo c’è il sale marino, che in commercio viene proposto in diversi prodotti. Come in quello rimodellante di Equilibra, che promette di esfoliare, levigare e nutrire mentre rimodella il corpo. Contiene aloe vera, sale salgemma di Sicilia purissimo, olio di Vinaccioli, centella, ippocastano, edera, olio essenziale di rosmarino e mentolo ed è perfetto da usare quando si fa la doccia.

Pranaturals, invece, propone uno scrub corpo rivitalizzante, esfoliante e nutriente con Sali del mar Morto e oli di grano e mandorla dolce: si scioglie in maniera delicata, agisce esfoliando e lascia l’incarnato morbido e luminoso. È adatto a tutte le tipologie di pelle.

Il Thalasso Scrub corpo dermolevigante di Geomar è bifasico, va a eliminare le cellule morte e le impurità, mentre restituisce una pelle morbida e idratata. Contiene sale marino, sale di Epsom, polvere di pomice e olio di mandorla. Oltre agli oli essenziali di arancio e mandarino. L’effetto finale è come quello di una “pelle nuova”. Si può usare sul corpo umido o asciutto.

Pelle favolosa con questi scrub per il corpo

Ricreare una piccola spa a casa propria, significa dedicare uno spazio e del tempo al proprio benessere utilizzando i prodotti migliori per coccolarsi. Magari proprio rinnovando la pelle del proprio corpo.

Tra gli scrub da provare, ad esempio, c’è quello di Elemis che contiene estratto di frangipani, idratante e tonificante, estratto di monoi, con proprietà idratanti e aromatiche, e sali ricchi di minerali essenziali che agiscono detergendo e purificando la pelle. Per un’azione esfoliante e una liscia e morbida.

L’Erboristica Athena’s propone un prodotto idratante e levigante con olio di cocco e monoi, oltre a granuli di albicocca, uno scrub che promette di rinnovare e levigare, mentre esfolia delicatamente e idrata.

Contiene olio di mandorle dolci lo scrub corpo di I Provenzali, con una formula al 100% di origine naturale, restituisce un effetto emolliente e un’esfoliazione efficace. Al suo interno sono mescolati anche oli essenziali di menta piperita, eucalipto, cipresso e lavandino. Si massaggia sul corpo, si lascia agire qualche minuto e poi si risciacqua continuando il massaggio.

Gli scrub allo zucchero per un benessere goloso

Golosi, efficaci e perfetti per avere un corpo favoloso: alla fine dell’estate possiamo prenderci cura della nostra pelle utilizzando prodotti che ci coccolino. Come gli scrub allo zucchero che sono un vero e proprio concentrato di benessere.

Tree Hut, ad esempio, propone un prodotto esfoliante e idratante allo zucchero che profuma in maniera sorprendente di vaniglia, sandalo e crema di cocco. La vaniglia offre le sue proprietà antiossidanti e va a idratare l’incarnato, mentre l’oro colloidale rimpolpa e migliora l’elasticità. Infine, lo zucchero va a esfoliare e aiuta a migliorare la circolazione.

Anche Ritual of Sakura propone uno scrub corpo con cristalli di zucchero e oli emollienti: il risultato è un’azione rigenerante e una pelle risvegliata e detersa.

