Profumati e vitaminici, i filtri doccia coreani spopolano su TikTok e fanno bene a pelle e capelli

Alzi la mano chi non desidera avere una chioma vitale, profumata e lucente e una pelle luminosa e morbida. Beh, se anche voi siete alla ricerca di un risultato così, sappiate che la soluzione esiste, ed è pratica, comodissima e non richiede nessuno sforzo da parte vostra. Nessuno shampoo o balsamo miracoloso, e nemmeno nessun trattamento pre o post detersione. No, il vostro nuovo alleato per una chioma al top sono i filtri doccia coreani.

Dei veri e propri filtri colorati e profumati, che si avvitano al soffione della doccia e che agiscono per filtrare l’acqua, eliminando ogni traccia di impurità e residui di calcare o metalli pesanti ed evitando che questi si depositino sulla chioma e sulla pelle rendendoli spenti e opachi.

Cosa sono i filtri doccia coreani

Dei normalissimi filtri doccia, quindi, o quasi. Perché questo tool beauty per il benessere di pelle e capelli già amatissimo su TikTiok è molto di più.

I filtri doccia coreani, infatti, svolgono un’azione su più livelli. Oltre a migliorare la qualità dell’acqua della doccia e il suo PH, eliminando ogni traccia di impurità, come il calcare, metalli pesanti e cloro, le donano anche una delicatissima profumazione, risultando più leggera e piacevole a contatto con la chioma. In più, particolarità che rende i filtri coreani un vero alleato per il benessere di pelle e capelli, sono arricchiti con vitamina C ed E, che aiutano sia la chioma che la cute a mantenersi sana, bella e luminosa.

Come agiscono i filtri doccia

Se vi state domandando come sia possibile tutto questo con praticamente nessuno sforzo da parte vostra, ecco spiegato come funzionano i filtri doccia coreani.

Come detto, scopo principale dei filtri è quello di bloccare ed eliminare ogni traccia di impurità presente nell’acqua, evitando che si depositi sui capelli e sulla pelle, appesantendoli, opacizzandoli e seccandoli. Ma non finisce qui.

I filtri doccia coreani, infatti, contengono un gel alla vitamina C, che neutralizza ogni traccia di cloro, purificando l’acqua e andando a riequilibrarne il PH.

Oltre a migliorarne la qualità, poi, questi filtri fanno di più. L’acqua delle doccia, infatti, viene integrata con della polvere di latte, vitamina E ed estratto di cactus, che agiscono per ammorbidire la chioma e la pelle, svolgendo un’azione lenitiva e rigenerativa, a partire dal cuoio capelluto e fino a ogni parte che viene toccata dal getto stesso. Il tutto godendo anche di una piacevolissima profumazione creata da esperti di aromaterapia, garantendo un’esperienza di benessere a 360°.

Come si usano i filtri doccia coreani

Come dire, il massimo risultato possibile nel tempo di una doccia e con il minimo sforzo da parte vostra. I filtri doccia coreani, infatti, sono facilissimi da utilizzare. Vi basta svitare il soffione della doccia, inserire il filtro, riavviare il tutto e avere cura di sostituire il filtro circa ogni due mesi, ma soprattutto quando lo vedete diventare bianco, segnale di esaurimento dei prodotti al suo interno.

Un vero alleato di bellezza per chioma e pelle, che dona benessere a entrambi, rispettando il pH naturale della barriera cutanea e riducendone la secchezza e mantenendola morbida ed elastica, e donando alla chioma maggior luminosità, forza e disciplina. Oltre a mantenerne vivo il colore più a lungo.

Insomma, con dei risultati così non c’è davvero nessuna scusa per non averne uno da utilizzare subito, donando alla vostra chioma e alla vostra pelle una nuova luce e una bellezza senza fine.

