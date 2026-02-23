Anche la pelle più sensibile non deve rinunciare allo scrub per rinnovarsi e illuminarsi. 7 prodotti da provare

Hai la pelle sensibile? Non fare l'errore di rinunciare all'esfoliazione! Prova piuttosto lo scrub delicato: una coccola per un viso luminoso e stupendo

Anche la pelle più sensibile a bisogno di esfoliazione e rinunciarci sarebbe un errore. Parola degli esperti, ma anche dell’esperienza di chi, pur soffrendo di rossori e irritazioni frequenti, ha scoperto l’efficacia degli scrub viso per pelle sensibile.

L’esfoliazione infatti è uno step importante nella skincare routine perché consente di eliminare le cellule morte e riattivare la microcircolazione. Anche se hai una pelle sensibile non dovresti rinunciarci. Lo scrub infatti è il segreto per avere un colorito sano e luminoso, una pelle tonica e morbida. Un alleato prezioso a cui non saprai più rinunciare.

Scrub Dermolab con acido ialuronico

Partiamo dall’’esfoliante di Dermolab, un prodotto che unisce le proprietà idratanti dell’acido ialuronico con un’azione esfoliante che è delicata, ma profonda. Grazie alla formula arricchita con microparticelle permette di eliminare le cellule morte senza danneggiare la pelle sensibile, lasciandola fresca e luminosa. Dopo l’uso la pelle apparirà visibilmente più luminosa, con un aspetto sano e fresco.

Scrub viso Dermolab Scrub viso con acido ialuronico. Prezzo: 7,90 €

Scrub Wellbeauty con zenzero e mirtillo

Lo scrub biologico illuminante di Wellbeauty è perfetto per chi desidera un trattamento che sia naturale, ma altamente efficace. Formulato con estratti di frutta biologica, questo prodotto non solo esfolia delicatamente, ma ha anche un’azione antiossidante grazie alla presenza di ingredienti naturali che proteggono la pelle dai danni ambientali.

Scrub viso Wellbeauty Scrub viso con zenzero e mirtillo. Prezzo: 23 €

Gel scrub delicato Collistar

Lo scrub di Collistar è stato progettato per offrire una soluzione confortevole ed efficace anche per la pelle più reattiva. La sua formula unica, arricchita con estratti lenitivi, consente di eliminare le cellule morte e purifica la pelle senza causare arrossamenti o irritazioni. Questo scrub è ideale per chi cerca una pelle più liscia e luminosa, ma desidera un trattamento che non comprometta la tollerabilità cutanea.

Scrub viso Collistar Scrub viso per pelli molto sensibili. Prezzo: 18,99 €

Scrub Bio routine con bava di lumaca

Bava di lumaca e acido salicilico sono gli ingredienti principali di questo scrub firmato da Bio routine. Le micro-particelle esfolianti aiutano a rimuovere le impurità senza irritare, lasciando il viso pulito e morbido. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi ha la pelle incline all’acne o ai punti neri. L’acido salicilico infatti aiuta a mantenere i pori liberi e a ridurre la formazione di nuove imperfezioni.

Offerta Scrub viso Bio routine Scrub viso con bava di lumaca. Prezzo: 17,99 €

Scrub Purito all’avena

Lo scrub di Purito è un tonico esfoliante delicato, ma altamente efficace. Formulato con AHA e BHA, esfolia delicatamente la pelle, stimolando il rinnovamento cellulare e donando luminosità. Inoltre è non comedogenico, dunque ideale anche per chi ha una pelle incline a imperfezioni. L’uso regolare aiuta a ottenere una pelle più levigata, uniforme e fresca.

Scrub delicato e.l.f.

Lo scrub delicato e.l.f. regala un equilibrio perfetto tra delicatezza ed efficacia ed è ideale per chi ha la pelle molto sensibile. Arricchito con microparticelle esfolianti, questo scrub rimuove con gentilezza le cellule morte, stimolando il rinnovamento cutaneo senza irritare. La sua formula è progettata per pulire la pelle in profondità, eliminando le impurità e lasciandola visibilmente più luminosa.

Scrub viso elf Scrub viso con microparticelle. Prezzo: 12 €

Scrub Avene delicato

Infine chiudiamo con lo scrub firmato Avene, un altro prodotto formulato appositamente per le pelli più sensibili, che necessitano di un trattamento delicato. Arricchito con acqua termale che lenisce e calma la pelle, illumina e rinfresca senza provocare irritazioni o arrossamenti.

