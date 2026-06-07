Come preparare la pelle all’estate: l’esperta svela consigli e prodotti

Come preparare la pelle all'estate? L'abbiamo chiesto all'esperta che ci ha svelato il segreto per prendersi cura di corpo e viso con l'arrivo del caldo.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Come preparare la pelle all’estate: l’esperta svela consigli e prodotti
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Come prendersi cura della pelle l'estate: i prodotti

Con l’arrivo della bella stagione i vestiti si alleggeriscono e la pelle si scopre. A cambiare non sono soli i capi nell’armadio, ma anche i prodotti beauty. Si abbandona la skincare invernale, per fare spazio a quella estiva, preparando la pelle all’estate e, soprattutto, all’esposizione al sole.

Perché il segreto per un’abbronzatura perfetta sta proprio nei rituali che scegliamo di compiere le settimane prima di andare al mare. A spiegarcelo la nostra esperta Camilla Gentili, visagista e cosmetologa laureata in Medicina Estetica, che ci svela i segreti per una pelle favolosa anche con il caldo.

Cosa fare per preparare la pelle al sole

Camilla Gentili
L’esperta Camilla Gentili – Laureata in Medicina Estetica

Partiamo dalle basi. Come preparare la pelle al sole? Dopo un lungo inverno in cui abbiamo fatto scorta di creme nutrienti e burri idratanti per eliminare secchezza e rossori, con l’arrivo dell’estate la pelle ha bisogno di risvegliarsi.

“L’obiettivo – ci spiega l’esperta – è quello di “liberare” la pelle, realizzando un trattamento detox utile per eliminare cellule morte e ruvidità”. Non serve spendere una fortuna. Basta un buono scrub.

“Fare uno scrub prima dell’esposizione al sole è essenziale. Ci aiuterà a preparare la pelle a ricevere i raggi del sole e consentirà di avere un’abbronzatura omogenea, rimuovendo gli ispessimenti che si creano spesso su ginocchia, caviglie e gomiti, causando macchie”.

Va poi ricordato che è importante non esporsi mai subito dopo essersi depilati con la cera o con il rasoio. Il rischio è quello di macchiare la pelle o provocare scottature. “Questi trattamenti – ci racconta Camilla Gentili -. Tendono a rendere più delicata la pelle”.

Come posso idratare la mia pelle in estate

Se, come detto all’inizio, i prodotti invernali non sono più efficaci: come posso idratare la mia pelle in estate?

“Con l’arrivo del calco cambiano le esigenze della pelle. I prodotti corposi e ricchi dell’inverno dovrebbero lasciare spazio a texture leggere e a base d’acqua, perfette per idratare senza appesantire. Creme e sieri con acido ialuronico o aloe vera hanno un effetto rinfrescante e offrono un comfort immediato, aiutando a ristabilire l’equilibro idrico cutaneo”.

Nei mesi estivi la pelle tende a disidratarsi a causa del caldo e dell’esposizione al sole. Le creme a base di glicerina, aloe vera e acido ialuronico agiscono in profondità, trattenendo negli strati cutanei le molecole d’acqua. Il risultato? Una pelle elastica, sana e rimpolpata, senza quel fastidioso effetto lucido che spesso compare con il caldo.

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Come esfoliare la pelle in estate

Proviamo a capire come realizzare l’esfoliazione d’estate. “Il mio consiglio – ci svela l’esperta – è quello di effettuare l’esfoliazione un giorno prima di esporsi ai raggi del sole, per consentire alla pelle di riequilibrarsi. Almeno una volta a settimana questo trattamento andrebbe realizzato”.

Come selezionare il prodotto giusto? “Fra gli ingredienti migliori c’è il sale marino. Si tratta di un esfoliante naturale con proprietà detossinanti e drenanti. Grazie al suo potere abrasivo rimuove in profondità le cellule morte, rendendo liscia e compatta la pelle. Nella formulazione non devono mancare mai ingredienti nutrienti ed esfolianti naturali”.

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Largo spazio dunque a olio di mandorla, olio di cocco e olio di jojoba per nutrire la pelle, centella asiatica, alghe e caffeina per un effetto liftante, e la papaya, un esfoliante naturale.

“Lo scrub andrebbe effettuato sempre sotto la doccia, per dilatare i pori ed eliminare tutte le cellule morte che si sono accumulate in superficie. Infine è importante, dopo lo scrub, utilizzare una crema o un gel idratante.

L’esfoliazione dunque non è solamente una questione estetica. Una pelle esfoliata bene apparirà più giovane e vitale, grazie alla capacità di questo trattamento di favorire il turnover cellulare che attiva la produzione di collagene ed elastina, due elementi fondamentali per una pelle tonica ed elastica. Non va poi dimenticato un altro elemento chiave: l’esfoliazione favorisce la microcircolazione, ossigenando i tessuti e rendendo la pelle più luminosa e compatta.

Quali sieri usare d’estate

Impalpabili e leggerissimi, i sieri viso da usare l’estate si assorbono in fretta e lasciano respirare la pelle, donando morbidezza e tonicità. Spesso sono così umettanti da sostituire persino la crema e si possono applicare più volte durante il giorno

“Consiglio sieri super idratanti. Meglio evitare i prodotti a base di acidi che con l’esposizione solare potrebbero creare macchie. Via libera invece ai sieri che idratano, perfetti per regalare un effetto baby face”.

Gli ingredienti chiave sono l’acido ialuronico, niacinamide e vitamina C, sempre accompagnati dalla protezione solare. Da evitare, come segnalato, i sieri con retinoidi ed esfolianti. Il sole infatti non va d’accordo con il retinolo e gli acidi della frutta AHA, PHA e BHA tutti fotosensibilizzanti.

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