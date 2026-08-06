I parrucchieri delle star hanno appena rivelato gli shampoo che utilizzano per far durare la piega

I parrucchiere delle celeb hanno rivelato gli shampoo migliori per far durare la piega e renderla perfetta.

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IPA I prodotti per capelli come Jessica Alba consigliati dai parrucchieri delle celeb

Il segreto per far durare la piega giorni e giorni? I parrucchieri delle celebrità non hanno dubbi: uno shampoo purificante. Dalla piastra ai ricci, per avere un hairstyle impeccabile i professionisti sono concordi sulla necessità di usare un prodotto che vada a purificare il cuoio capelluto.

Intervistata dalla rivista Whowhatwear, Paula Peralta, celebre hairstylist di Los Angeles che lavora con celebrità, modelle e influencer, ha spiegato: “Uno shampoo purificante è essenziale prima di una stiratura a caldo perché rimuove i residui di sebo, prodotti per lo styling, minerali dell’acqua dura e agenti inquinanti ambientali che possono appesantire i capelli e comprometterne la morbidezza”.

“Sebbene uno shampoo normale pulisca i capelli – ha raccontato -, spesso non è abbastanza potente da rimuovere completamente i residui, che possono influire sulla durata, la lucentezza e il movimento della stiratura a caldo finale”.

Dunque la domanda sorge spontanea: quali prodotti scegliere. Sul mercato si trovano diversi shampoo purificanti, ma solo alcuni sono davvero efficaci.

K18 Biomimetic Hairscience Peptide Prep Clarifying Detox Shampoo

Considerato il più efficace in assoluto, il K18 Biomimetic Hairscience Peptide Prep Clarifying Detox Shampoo è amatissimo dalle celeb e dai professionisti del settore. Con acido salicilico e carbone attivo, aiuta a rimuovere i residui di sporco e metalli, rispettando i capelli tinti e rovinati.

Stanley Nolan, cosmetologa esperta e specialista in tendenze delle celeb, non ha dubbi: “Grazie a ingredienti come il carbone attivo, l’acido salicilico e il peptide K18, questo shampoo rimuove efficacemente i residui senza seccare i capelli. È un’ottima opzione per chi desidera una pulizia profonda senza rinunciare all’idratazione”.

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Ouai Shampoo Detox

Lo shampoo Ouai viene utilizzato dai parrucchieri delle star quando i capelli necessitano di cure extra. La sua combinazione di cheratina e aceto di mele infatti consente di ottenere una pulizia profonda, contribuendo a rinforzare la chioma. “Rimuove i residui senza seccare eccessivamente i capelli”, spiegano gli esperti.

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Shampoo purificante Kristin Ess Deep Clean

Con un ottimo rapporto qualità prezzo, lo shampoo purificante Kristin Ess funziona e regala una piega che dura per giorni. Il suo segreto è la tecnologia Zip-Up che consente di trattare capelli fragili e indeboliti, sigillando le doppie punte.

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Olaplex No. 4 Bond Maintenance Shampoo

Le star ne vanno pazze…e hanno ragione! Lo shampoo Olaplex No. 4 è perfetto per chi ha capelli colorati: rimuove i residui di sporco e ripristina la vivacità del colore. Questo prodotto deterge in profondità e lascia i capelli lucenti e morbidissimi.

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Paul Mitchell Shampoo Two

Con olio di ricino e olio di agrumi, lo shampoo di Paul Mitchell è quello più utilizzato dai parrucchieri delle celebrità durante l’estate. Si tratta di un prodotto indispensabile per chi va al mare o in piscina: deterge a fondo ed elimina residui di styling, cloro e depositi minerali. Lascia i capelli pulitissimi, creando una base eccellente per l’acconciatura con strumenti a caldo, come ferro arricciacapelli o piastra.

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