Addio a flaconi e liquidi che fuoriescono, lo shampoo solido è la soluzione da mettere in valigia per viaggiare leggeri e sereni

iStock Lo shampoo solido è la soluzione pratica e sicura da mettere in valigia

L’haircare routine ha la stessa importanza della skincare perché si prende cura dei capelli. Una routine di bellezza che porta una serie di benefici e che non dovrebbe essere interrotta neanche quando andiamo in vacanza. Se hai deciso di prendere l’aereo, però, ti trovi davanti a un problema di non poco conto.

Come portare lo shampoo adatto ai nostri capelli in mini boccette e non correre il rischio di farlo fuoriuscire sui vestiti? Scegliendo lo shampoo solido. Una soluzione pratica e green perché riduce di molto gli sprechi e l’utilizzo della plastica grazie al pack in cartone. Sempre più diffuso perché è leggero, poco ingombrante e lo puoi mettere in valigia senza preoccupazioni, ora ci sono tantissime alternative online che ti faranno superare i controlli di sicurezza e ti garantiranno una chioma pulita e morbida.

Kitsch Rice Water, il kit shampoo e balsamo solido per una haircare completa

La praticità è uno degli aspetti principali quando si sceglie uno shampoo solido, ma anche i benefici non devono essere trascurati e Kitsch Rice Water ha conquistato proprio per le sue proprietà. Con oltre 32mila recensioni positive, lo shampoo a base di acqua di riso è perfetto per chi cerca un prodotto in grado di rendere i capelli più robusti e favorire la crescita. Ideale per tutti i tipi di capelli, in particolare per quelli fini perché non li spezza, va a idratare senza rendere la chioma pesante. Per avere un trattamento completo, non puoi partire senza il balsamo, sempre a base di acqua di riso e che renderà ancora più morbida la chioma.

Kitsch RiceBar Il kit shampoo e balsamo solido

Shampoo solido Enooso, perfetto per i capelli grassi

Il caldo può rendere i capelli ancora più grassi o aumentare la produzione di sebo del cuoio capelluto. Per riequilibrare i capelli anche in vacanza in valigia puoi mettere lo shampoo Enooso al rosmarino, olio di ricino e biotina che lasciano una sensazione di freschezza anche dopo ore di viaggio. Oltre all’azione purificante la sua formula rende i capelli più resistenti e ne previene la caduta.

Enooso Shampoo solido al rosmarino

Dr. Tree, lo shampoo solido 2-in-1

Se hai la valigia e lo zaino piccoli, ma non vuoi rinunciare a una haircare routine completa, Dr. Tree ti fornisce la soluzione: lo shampoo solido 2-in1. In una sola saponetta avrai l’azione detergente tipica dello shampoo e quella idratante che solo il balsamo può dare. A base di ingredienti naturali è adatto a tutti i tipi di capelli e in particolare a chi ha il cuoio capelluto reattivo.

Arista, lo shampoo solido per capelli ricci

I capelli ricci sono difficili da gestire in particolare in estate quando a causa del sole, del caldo e del sudore possono apparire spenti e secchi. Per questo anche in vacanza hai bisogno di uno shampoo specifico e tra quelli solidi c’è Arista. L’olio di mandorla, il burro di karité e la Reetha combinati tra di loro idratano in profondità e rendono i ricci molto più elastici e definiti allontanando l’effetto crespo.

Arista Shampoo solido per I capelli ricci

Senso Naturale, shampoo solido stimolante

I capelli fragili hanno bisogno di ingredienti naturali e delicati che vadano a rafforzarli e che ne stimolino la crescita. Senso Naturale è lo shampoo solido da mettere in valigia, ma da usare tutto l’anno perché ha una serie di ingredienti come liquirizia, argilla bianca, olio di vinaccioli, cannella e anice stellato: hanno una funzione stimolante e migliorano la circolazione sanguigna del cuoio capelluto così da rafforzarlo.

Senso Naturale Shampoo solido rinforzante

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