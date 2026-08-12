Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos La piastra per capelli più amata in offerta da comprare

La piastra per capelli più desiderata di sempre? Senza dubbio la ghd Original, una garanzia per chi sogna capelli liscissimi, ma anche sani e luminosi. Uno strumento irrinunciabile per creare un’acconciatura in pochi semplici step, grazie ad una tecnologia di alto livello che punta sia al risultato che alla salute della chioma.

Agosto è il mese perfetto per regalarti una coccola necessaria e fare il giusto investimento, acquistando la piastra per capelli ghd Original ad un prezzo scontato. Con lo sconto estivo del 36% infatti la paghi solamente 139,99 euro, portandoti a casa uno strumento per lo styling che non ha rivali.

Piastra capelli ghd Original Piastra per capelli con tecnologia in ceramica

La piastra ghd Original infatti è dotata di tecnologia ceramica single-zone ed è pensata per mantenere costante la temperatura a 185 gradi durante lo styling, evitando quegli sbalzi di calore che potrebbero stressare il capello. Le lamelle offrono una finitura glossy e scorrono su ogni tipo di chioma – dai capelli spessi a quelli sottili – con facilità, scivolando e mettendo in piega con una sola passata.

Il cavo è lungo 2,7 metri e garantisce una grande libertà di movimento, mentre le dimensioni sono compatte con un peso leggerissimo che rende perfetta questa piastra da portare in viaggio. Non solo: la struttura arrotondata consente di giocare con lo styling, optando non solo per un effetto super liscio, ma anche per ricci oppure onde morbide.

Le migliori piastra per capelli in offerta

Chi l’ha provata non ha dubbi: la piastra ghd Original è uno strumento a caldo super professionale e in grado di garantire risultati eccellenti. Le recensioni parlano chiaro: lascia i capelli lisci e morbidissimi al tatto, è maneggevole, efficace e pratica. Offre un sistema di riscaldamento rapido e ha numerose funzionalità.

Perché conviene acquistarla, soprattutto ora che è in offerta? Questa piastra è perfetta per modellare i capelli senza disidratare la fibra capillare o bruciarla. Il calore costante evita di realizzare troppe passate che spesso sono le responsabili dei danni alla chioma. I capelli restano lucenti, forti e morbidi.

Piastra capelli ghd Original Piastra per capelli con tecnologia in ceramica

Il tempo di riscaldamento è rapidissimo. In appena trenta secondi potrai usare la tua piastra ghd. Un dettaglio che fa davvero la differenza, in particolare quando vai di fretta e vuoi avere i capelli in ordine in pochi minuti. La ghd Original è così iconica anche perché è una piastra versatile. Ti consente di passare ad una piega liscia a quella con le onde senza dover cambiare strumento.

I materiali sono solidi e consentono di acquistare una piastra per capelli che durerà nel tempo, consentendoti di recuperare ampiamente il prezzo del tuo acquisto.

La ghd Original non è l’unica piastra firmata dall’iconico brand in offerta in questa torrida estate. Su Amazon puoi acquistare con lo sconto anche la ghd Unplugged Styler, la piastra per capelli senza fili da usare ovunque tu sia, che si ricarica in sole due ore.

Piastra capelli ghd Unplugged Piastra per capelli senza fili

La trovi scontata del 37%, godendoti tutti i suoi vantaggi: una tecnologia dual-zone, elementi riscaldanti in ceramica, performance premium e la funzione sleep mode che consente di spegnere automaticamente il dispositivo dopo tre minuti di inattività.

Se vuoi uno sconto più esagerato, compra subito la piastra Babyliss a -53%. Dotata di un sistema anti-crespo, questa piastra è pronta all’uso in soli 15 secondi. La funzione ionica aiuta a neutralizzare l’elettricità, rendendo i capelli lucenti e morbidi.

Offerta Piastra per capelli Babyliss Piastra per capelli anti crespo

Puoi scegliere fra ben cinque temperature regolabili, adattando il dispositivo alla tua chioma. Nella confezione sono presenti anche un proteggi-dita in silicone e una custodia termo-resistente per portare la tua piastra ovunque.

Che dire invece della piastra per capelli Rowenta Volumizer? Il suo punto di forza è la spazzola integrata che rende i capelli sì lisci, ma senza rinunciare al volume alla radice. Evita dunque quel fastidioso effetto piatto che caratterizza il risultato di tante piastre tradizionali.

Offerta Piastra per capelli Rowenta Piastra per capelli con scorrimento fluido

Il rivestimento in ceramica permette alla piastra di scorrere facilmente sulle lunghezze, mentre la presenza del generatore di ioni aiuta a donare lucentezza e combattere il crespo. Il risultato è professionale, anche per chi non ha grande manualità. Il prezzo? Con gli sconti estivi di Amazon meno di 50 euro. Che affare!

Prezzo piccolo e grandi risultati pure per la piastra Beurer HS 100 che punta tutto sulla rapidità. Ha un tempo di riscaldamento di appena 12 secondi con un segnale acustico che ti avverte quando la piastra per capelli è pronta per l’uso.

Offerta Piastra per capelli Beurer Piastra per capelli con ioni

Le piastre riscaldanti hanno un rivestimento in ceramica, un materiale che aiuta a proteggere la struttura del capello e a distribuire il calore in modo uniforme. Le impostazioni di temperatura vanno da 120 a 220 gradi: in questo modo potrai scegliere il livello più adatto a seconda del tuo tipo di capello

Se vuoi spendere ancora meno in offerta trovi la piastra per capelli GKhair Global Keratin D700. Uno strumento che si distingue per la funzione di styling sia bagnato che asciutto. Consente infatti di lisciare i capelli subito dopo averli lavati, senza dover per forza attendere l’asciugatura.

Offerta Piastra per capelli GKhair Piastra per capelli con cheratina

I tempi di piega sono dimezzati spendendo appena 36 euro. Le piastre in titanio scivolano facilmente sulle ciocche, lisciando in modo uniforme e rapido la chioma. Il cavo girevole a 360 gradi è una grande garanzia di libertà di movimento e rende ogni operazione più comoda.

Infine una piccola chicca: la piastra ghd Chronos Max in edizione limitata Jelly Mint. Una delle styler più amate che ora costa il 35% in meno. Le lamelle larghe permettono di lisciare ciocche consistenti in una sola passata, consentendoti di ridurre i tempi della piega.

La tecnologia HD motion-responsive permette di regolare la potenza con un liscio tre volte più duraturo, una lucentezza del 90% superiore rispetto agli altri modelli e una riduzione del crepo. In più la confezione include una pochette termoresistente coordinata nel colore Jelly Mint di gran moda e perfetta per portare ovunque vuoi la tua piastra per capelli.

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