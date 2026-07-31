Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Zendaya ispira il tuo prossimo make-up look

Il tappeto rosso dell’attesissima premiere inglese del nuovo capitolo di ”Spider-Man: Brand New Day” si è illuminato con l’arrivo di Zendaya, che ha regalato un’ennesima lezione di stile. L’attrice continua a tessere una fitta tela di outfit memorabili, e per l’evento londinese si è presentata come una vera e propria visione celestiale. Law Roach è la mente geniale dietro ogni singolo outfit dell’attrice. È lui a ideare lo styling e a commissionare abiti scultorei a tema che rendono omaggio ai suoi film.

Per l’occasione, Zendaya ha indossato uno spettacolare abito bianco dal corpetto strutturato a cuore di Tamara Ralph, impreziosito da una fitta trama di fili dorati e argentati con perline cadenti sulle spalle, che richiamavano in modo sottile ed elegante le ragnatele del franchise. A fare da contraltare alla geometria pulita del vestito ci hanno pensato i capelli: una cascata selvaggia e voluminosa di onde fitte con effetto crimped (il classico frisé rivisitato in chiave moderna), che le ha donato un’allure da sirena contemporanea.

Il make-up etereo perfetto per l’estate

A catturare l’attenzione è stato soprattutto il suo trucco, ideato dal make-up artist Ernesto Casillas: fresco, leggero e incredibilmente luminoso, un look che urla estate da ogni poro. L’incarnato appare naturale e privo di stratificazioni pesanti. Il vero protagonista è il blush rosa diffuso sulle gote e steso con generosità fin sul ponte del naso, creando quel desideratissimo effetto sun-kissed. Il trucco occhi rimane minimale, incorniciato da sopracciglia pettinate all’insù in modo morbido, mentre le labbra sfoggiano un color malva-rosato opaco ma idratato.

Come ricrearlo con prodotti low-cost

Replicare questo look è davvero facilissimo e richiede pochissimi passaggi con prodotti alla portata di tutti:

La base: TIRTIR Mask Fit Red Cushion Foundation (Formato Mini)

Per ricreare la pelle di porcellana ma radiosa di Zendaya, questo cushion viralissimo è la svolta perfetta. Nella sua versione mini – super accessibile ed essenziale da tenere in borsetta -, offre una copertura modulabile che nasconde ogni imperfezione rimanendo però incredibilmente leggero e aderente alla pelle. Picchietta delicatamente il cuscinetto (puff) sfumando il prodotto dal centro del viso verso l’esterno: la sua finitura satinata e leggermente lucida regalerà all’incarnato quell’aspetto etereo, piallato e luminoso a lunghissima tenuta, senza creare un effetto pesante.

TirTir Mask Fit Red Cushion Foundation (Formato Mini)

Il blush: Max Factor Facefinity Blush (Tonalità 50 Sunkissed Rose)

Questo blush è perfetto per ricreare la tridimensionalità del trucco di Zendaya. La sua speciale texture cotta e multi-tonale miscela pigmenti rosati e venature illuminate, evitando quell’effetto piatto o troppo polveroso. È ultra-sfumabile e modulabile: ti basta prelevarne un po’ con un pennello da fard morbido, sfumarlo dalle gote verso l’alto e poi — passaggio fondamentale — sfiorare delicatamente anche il ponte del naso. La tonalità Sunkissed Rose regala all’istante quel colorito sano, fresco e naturalmente “baciato dal sole”.

Offerta Max Factor Max Factor Facefinity Blush (Tonalità 50 Sunkissed Rose)

Le sopracciglia: Got2b Glued 4 Brows & Edges

Sul red carpet le sopracciglia di Zendaya appaiono piene, strutturate ma soprattutto impeccabilmente simmetriche. Per ottenere questo effetto fluffy ed etereo, inizia spazzolando i peli verso l’alto con il gel Got2b Glued 4 Brows & Edges, imbattibile per la sua tenuta a lunga durata e privo di antiestetici residui bianchi. Se noti piccoli vuoti o vuoi bilanciare la forma per renderle perfettamente speculari come le sue, ti basta aiutarti con una matita per sopracciglia a punta sottile: disegna piccoli tratti definiti nelle zone meno folte per coprire i buchetti e perfezionare la cornice dello sguardo prima del fissaggio finale.

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Combo labbra: Peripera Ink The Velvet Tint + Matita labbra Rimmel London Lasting Finish

Completa il look applicando Peripera Ink The Velvet Tint tonalità 30 Wake Up Cherry, una tinta vellutata al centro delle labbra e sfumandola verso l’esterno fino a fonderla con la matita. Il colore di lip liner perfetto è il 90’s Nude della matita Rimmel London Lasting Finish. Il risultato è un effetto gradiente morbido, “baciato”, che dura a lungo senza seccare.

Peripera Ink The Velvet Tint 30 Wake Up Cherry

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