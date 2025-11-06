Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Getty Images I migliori prodotti per capelli frisè come Annalisa

Il frisé è tornato di moda. A confermarlo è Annalisa, regina di stile che ci riporta direttamente negli anni Novanta quando l’hair look ad effetto zig zag era very cool ed il modo perfetto per lasciare il segno ovunque andassi.

Insomma, dopo anni d’assenza il frisé ha scalato in pochissimo tempo il podio dei trend beauty. Il segreto? Realizzare questo stile in una versione che sia meno extreme rispetto al passato, creando un effetto sensuale e wow in pochissimi minuti. Come ci svela Annalisa, il frisé è perfetto per le chiome lunghe, ma attenzione, si adatta pure a chi ha il caschetto o il long bob.

Come realizzare il frisé di Annalisa

Ok, ora che il frisé di Annalisa ci ha conquistato è arrivato il momento di scoprire come replicarlo. Il trucco? Utilizzare i prodotti giusti, preparando la chioma prima di procedere con la piastra specifica. A seconda della tipologia di piastra è possibile creare un frisé con delle ondulazioni più strette, in stile afro oppure più morbide e larghe.

Partiamo dalle basi. Prima di procedere con l’asciugatura applica uno spray che sia termoprotettore, ma anche volumizzante. Dopo aver spento il phon, passa un prodotto protettivo sulla chioma asciutta, per evitare che la fibra capillare possa danneggiarsi.

Lo spray volumizzante di Wella Professional, ad esempio, costa meno di 10 euro, aumenta la texture della chioma, dona volume e lucentezza. Mentre lo spray volumizzante di Gyada, a base di aloe e camomilla, regala corposità partendo dalle radici, con un effetto pieno e consistente.

Su Amazon puoi trovare tantissimi termoprotettori di alto livello, con ottime recensioni, da usare per proteggere la chioma al meglio. Fra i più amati c’è Pantene Pro-V Miracle che rende i capelli flessibili e facili da modellare per qualsiasi styling.

Ottimo pure lo spray termoprotettore Kérastase ad azione nutriente e districante per capelli secchi. Questo trattamento leave-in possiede una texture leggera e lattiginosa che rivitalizza la chioma, idratando la fibra capillare, donando elasticità e nutrimento.

A questo punto potrai usare la piastra frisé. Dividi la testa in sezioni, partendo dalla nuca. Ricorda: più le ciocche saranno piccole più avrai un risultato definito. Passa le piastre seghettate lentamente, dalla radice sino alle punte, senza fermarti su un singolo punto troppo a lungo.

L’effetto si può modulare: puoi effettuare il frisé su tutta la capigliatura, come Annalisa, oppure realizzare solo alcune ciocche ondulate, vicino al viso oppure sulle lunghezze, lasciando il resto della chioma liscia. Quando avrai terminato l’hairstyle applica un olio lucidante oppure uno spray e pettina con delicatezza usando le dita per rompere la texture leggermente e creare un movimento naturale.

Con oltre mille recensioni, la piastra frisé GA.MA è realizzata con piastre rivestite in ceramica, sicure e delicate sui capelli. Le trafile ampie permettono di realizzare le acconciature desiderate in pochissime passate, mentre il cavo girevole a 360°, favorisce un utilizzo confortevole.

Quella firmata Remington, invece, ha un rivestimento protettivo 4x: antistatico, con ceramica e tormalina, ionico, per un miglior scorrimento. Mentre il riscaldamento rapido consente di utilizzarla 30 secondi dopo l’accensione.

