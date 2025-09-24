Claudia Cardinale: i film che la renderanno eterna

Addio a Claudia Cardinale, icona immortale del cinema italiano, che si è spenta in Francia, dove viveva, il 23 settembre 2025. Musa dei registi più grandi, spirito libero e indomabile, bellezza unica ( Fellini diceva di lei: ""Quegli occhi, quei capelli spettinati, quel viso di gatta, così passionalmente perduta nella tragedia. Indimenticabile". E indimenticabile Claudia sarà per tutti noi, grazie a film che la renderanno immortale. I titoli memorabili