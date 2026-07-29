Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Diletta Leotta a Villa Musa

Diletta Leotta ha scelto di trascorrere le sue vacanze sul Lago di Como e ha preso in affitto una della case più esclusive, Villa Musa.

Diletta Leotta come i Clooney, in vacanza sul Lago di Como

Come George e Amal Clooney prima di lei, anche Diletta Leotta si è innamorata del Lago di Como e ha affittato a Lenno una proprietà tra le più esclusive dove trascorrere le sue vacanze. Qui coi suoi due bambini può trascorrere giornate di relax e godere la vista di panorami unici. Senza rinunciare al glamour.

Oltre a condividere sul suo profilo Instagram foto in bikini stratosferici, la Leotta ci regala scorci della magnifica location che ha scelto, Villa Musa.

In una serie di foto la vediamo a bordo piscina mentre fa yoga oppure insieme ai sui bimbi con il lago sullo sfondo. Non mancano gli scatti in costume mentre prende il sole o mentre si gode l’idromassaggio. E poi ci dà qualche assaggio degli interni come la sala biliardo, i cancelli in ferro battuto e il soggiorno con vista mozzafiato.

Villa Musa, proprietà esclusiva sul Lago di Como

Villa Musa, dove soggiorna la Leotta, è considerata una delle proprietà più ricercate della Tremezzina. Si estende su una superficie di 730 mq disposti su due piani. È dotata di sei camere da letto ciascuna con bagno privato, tra cui la suite padronale, un ampio living dove è possibile organizzare pranzi e cene di famiglia, pareti a vetro che si affacciano sul lago, regalando un panorama magnifico e una cucina dotata dei più moderni elettrodomestici. La villa può ospitare comodamente fino a 12 persone.

All’esterno si trova una magnifica piscina a sfioro proprio sul lago e una vasca idromassaggio, come ci ha mostrato anche Diletta, e un BBQ.

La villa è circondata da un giardino che garantisce privacy e tranquillità ai suoi ospiti. E naturalmente è dotata di ogni comfort, quali una sala cinematografica, un biliardo, un’area fitness, un angolo bar, la lavanderia, un ascensore interno e un garage.

I servizi a 5 stelle di Villa Musa

La proprietà offre anche alcuni servizi esclusivi per i suoi ospiti. Tra questi la colazione preparata da uno chef, fornitura illimitata dei prodotti essenziali di cucina, una concierge a distanza, cambio giornaliero degli asciugamani, pulizia degli interni, della piscina e del giardino.

Dunque, tutte le comodità di un hotel ma con la privacy di una dimora privata. Ideale per chi vuole stare lontano da occhi indiscreti e godersi le sue vacanze in pieno relax.

Villa Musa è a disposizione dei suoi ospiti. Per conoscere le tariffe d’affitto bisogna contattare direttamente la struttura che provvederà a inviare un preventivo personalizzato a seconda delle richieste.