Diletta Leotta spegne 35 candeline a bordo piscina, abitino effetto cocco per la festa in famiglia

IPA Diletta Leotta

“Trentacinque anni e sentirli tutti” scrive Diletta Leotta nelle storie di Instagram, pubblicando qualche video dei suoi festeggiamenti di compleanno. Bellissima, abbronzata e con addosso un minidress azzurro effetto cocco che sottolinea tutte le sue curve, ha spento le candeline insieme alla sua primogenita Aria, che di anni ne ha compiuti 3. La conduttrice sportiva ha celebrato la ricorrenza come d’abitudine la sera di Ferragosto, insieme a qualche amico e con una torta a bordo piscina. “Aspettando mezzanotte solo per andare a dormire” scherza la festeggiata, che tra i tanti messaggi riceve anche quello del marito Loris Karius, sicuramente il più bello e romantico.

La torta a bordo piscina per il compleanno con Aria

Sono passati i tempi delle feste sfarzoissime con le modelle vestite da lampadario che tanto avevano scatenato le polemiche qualche anno fa. Diletta Leotta è la prima a scherzare sul tempo che passa e sulle esigenze che cambiano. Gli invitati cantano la classica “Tanti auguri”, la festeggiata soffia sulle candeline mentre il tappo dello spumante salta, e poi subito scappa via: “Ciao a tutti, buonanotte”, scherza.

Da tre anni a questa parte, poi, la torta di compleanno ha un sapore ancora più dolce visto che la condivide con la figlia Aria, nata anche lei il 16 agosto. “Pensavo che questo giorno fosse speciale… poi ho avuto la fortuna di condividerlo con te” scrive Diletta Leotta pubblicando una foto con la piccolina davanti a una crostata alle fragole con 3 candeline. “Il regalo più bello sei tu”, scrive per la bambina, che nello scatto ride in braccio alla mamma con un vestitino a quadri rosa.

La dedica di Loris Karius

Su Instagram non mancano gli auguri a tutta dolcezza di Loris Karius. “Buon compleanno alla mia bellissima moglie e alla mia adorabile figlia”, scrive. E prosegue: “Il mio mondo inizia e finisce con voi“. E in effetti il loro legame sembra solido e profondo, coronato dalla nascita di due figli: Aria e Leonardo, venuto al mondo il 9 maggio 2026. Tra la conduttrice e lo sportivo è stato un colpo di fulmine e la prima gravidanza è arrivata dopo soli quattro mesi dal primo incontro. Il 16 agosto 2023 è nata la primogenita e il 22 giugno 2024, nel giorno di compleanno del calciatore, si sono sposati con una cerimonia sfarzosa e romantica alle Eolie.

Grandi cambiamenti dopo l’estate

Con l’arrivo del 35esimo compleanno si apre una nuova fase della vita per Diletta Leotta, che proprio di recente ha deciso di mettere in vendita il lussuoso attico in centro a Milano per trasferirsi con tutta la famiglia sul Lago di Garda. Il nido si sposta quindi a Salò, in una villa da 5,5 milioni di euro. Si parla di due livelli su cui si distribuiscono sette camere con bagno e cabina armadio e una Spa, oltre a un immenso giardino mediterraneo con ulivi e alberi da frutta. Insomma, un contesto molto diverso da quello frenetico del cuore del capoluogo lombardo: un luogo sereno, e più lontano da occhi indiscreti, in cui lei e Loris Karius possono far crescere in tutta serenità i loro due bambini.