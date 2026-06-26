Diletta Leotta mozzafiato in bikini: la vacanza d’amore con Loris Karius

IPA Bikini vip d’estate, dal minimal al maximal: i più belli da copiare

Diletta Leotta sta vivendo la sua estate in grande stile: si è concessa una vacanza d’amore a Ibiza, tra le calette più suggestive delle Baleari. Al suo fianco il marito Loris Karius e gli amici più stretti, in quella che è a tutti gli effetti una mini-vacanza per festeggiare un giorno particolare: il 22 giugno. E allora sui social ha condiviso un carosello di scatti: si festeggia l’amore.

Diletta Leotta a Ibiza con Loris Karius

A meno di due mesi dalla nascita del piccolo Leonardo – venuto al mondo a maggio 2026 – Diletta Leotta è più in forma che mai. Bikini mozzafiato, capelli al vento: la conduttrice non potrebbe essere più felice, dopo aver coronato il suo sogno di allargare ulteriormente la famiglia dopo la nascita di Aria, la primogenita.

E, come da prassi, le sue foto in bikini sui social hanno scatenato non pochi commenti, tra chi si chiede come faccia a essere già così in forma (c’entra sempre la genetica, certo, ma anche parecchio allenamento), e chi si è concesso qualche critica di troppo.

La data del 22 giugno, scelta per il viaggio, non era affatto casuale: quel giorno la coppia ha festeggiato due ricorrenze in una, ovvero il secondo anniversario di matrimonio e il trentatreesimo compleanno di Loris Karius. Un doppio motivo per brindare, che Diletta ha celebrato con uno scatto a corredo di una dedica breve ma intensa: “In ogni sfida, in ogni sogno, in ogni bacio. Buon compleanno e buon anniversario”. Il portiere tedesco, reduce dalla soddisfazione sportiva della promozione in Bundesliga con lo Schalke 04, può finalmente godersi giorni di pieno relax accanto alla moglie e ai bambini.

Diletta Leotta e Loris Karius, la famiglia che cresce

Ne è passato di tempo da quando Diletta Leotta e Loris Karius, complice Barbara Berlusconi, il loro Cupido, si sono incontrati. Precisamente nel 2022, e da allora hanno vissuto una storia d’amore da romanzo rosa, perché qualche tempo dopo, precisamente ad agosto 2023, è nata la primogenita Aria Rose. L’anno successivo, il 22 giugno 2024, le nozze celebrate sull’Isola di Vulcano: una cerimonia da cartolina, con il mare della Sicilia come sfondo.

Poi l’annuncio dell’arrivo del secondogenito a Natale 2025: “Aria sta diventando sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”. Una promessa diventata realtà l’8 maggio scorso con la nascita di Leonardo.

Diletta Leotta, come anticipato, si è presa solo una mini vacanza, considerando che sta lavorando attivamente per Dazn per i Mondiali 2026. “Come sempre con competenza e leggerezza, che è quello che poi ci contraddistingue. Non voglio spoilerare troppo ma Dazn sta lavorando a un sacco di novità per permettere ai tifosi di vivere questo appuntamento così prestigioso ‘dall’alba al tramonto'”, aveva detto in un’intervista prima della partenza.

Del resto, da poco sono iniziati ufficialmente i Mondiali di Calcio 2026 (e per la terza volta consecutiva senza l’Italia), che sono ospitati da tre Paesi per la prima volta nella storia: Stati Uniti, Messico e Canada. Ma Diletta ha ripreso a lavorare sin da subito: “Lavorare, avere una bimba in casa, uno in grembo. È difficile trovare la forza, ma noi donne siamo dei supereroi. Vivo comunque una situazione fortunata perché ho tanti aiuti”, aveva confidato poco prima della nascita di Leonardo.