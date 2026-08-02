Raffaella Fico, la vacanza in Sardegna dopo il gossip: il bikini sensuale nella location esclusiva

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Raffaella Fico

Raffaella Fico torna a catturare l’attenzione dei suoi follower con un post social che racchiude tutta l’essenza dell’estate. La showgirl e modella ha condiviso su Instagram una gallery fotografica che la ritrae distesa sugli scogli, immersa in uno scenario marino da cartolina, accompagnando il post con una semplice sequenza di emoji raffiguranti onde. Nessuna lunga didascalia, è l’immagine a parlare e lo fa con eleganza, oltre che con un bikini sensuale che fa subito tendenza.

Raffaella Fico, bikini e scorci da sogno per gli scatti social

Raffaella Fico è tornata al centro del gossip nelle ultime settimane dopo le indiscrezioni sul ritorno di fiamma con il calciatore Armando Izzo. Dopo una separazione che aveva fatto molto discutere e le smentite iniziali su una possibile riconciliazione, alcune foto pubblicate sul web hanno mostrato la coppia insieme durante un romantico weekend in Costiera Amalfitana, alimentando le voci di un amore ritrovato. E ora, archiviato il clamore mediatico, la showgirl si sta concedendo qualche giorno di relax in una location esclusiva sul mare, da cui ha condiviso su Instagram una serie di scatti che hanno immediatamente conquistato i suoi follower.

Nelle foto, Raffaella è seduta su una grande roccia a pochi passi dall’acqua cristallina. Il sole, ormai basso sull’orizzonte, illumina il suo volto e il corpo con una luce calda e dorata, creando un’atmosfera rilassante e quasi cinematografica. La location è quella, super esclusiva, della Sardegna, da sempre nota per i suoi scenari da sogno.

Per l’occasione la showgirl ha indossato un bikini dai toni scuri, essenziale e raffinato, che valorizza la sua silhouette senza eccessi e subito il post ha raccolto numerosi apprezzamenti e commenti. Tra i messaggi lasciati sotto la fotografia spiccano quelli di amici e personaggi noti, che hanno elogiato sia la bellezza dello scenario sia quella della stessa Raffaella. C’è chi parla della natura in tutta la sua bellezza e chi si limita a una pioggia di cuori e faccine innamorate, segno che lo scatto ha colpito nel segno.

Accanto a lei però non compare Armando Izzo, lasciando così ancora una volta nel dubbio i follower che non sanno se tra i due c’è stato un ritorno di fiamma o meno.

Raffaella Fico, il ritorno di fiamma con Armando Izzo fa sognare i fan

Sembrava una storia definitivamente arrivata ai titoli di coda, ma l’estate avrebbe riservato un colpo di scena degno delle più romantiche love story. Raffaella Fico e Armando Izzo sarebbero tornati insieme e, questa volta, a parlare sono una serie di fotografie che immortalano la coppia durante un romantico weekend in Costiera Amalfitana.

Dopo settimane in cui il loro rapporto era finito al centro del gossip, la showgirl e il difensore del Monza sembrano infatti aver deciso di concedersi una nuova possibilità. Le immagini li ritraggono a Positano, dove avrebbero trascorso alcuni giorni lontani dai riflettori, scegliendo il relax di un esclusivo hotel affacciato sul mare.

La loro relazione aveva infatti attraversato mesi particolarmente delicati. La rottura, resa pubblica da entrambi, era arrivata in un momento già molto doloroso per la coppia, segnato anche dalla perdita del bambino che aspettavano insieme. Un evento che aveva inevitabilmente lasciato un segno profondo e che la stessa Raffaella aveva raccontato con grande sincerità, spiegando di non essersi aspettata la fine della relazione e di aver vissuto quella separazione con grande sofferenza.

Dal canto suo, Armando Izzo aveva parlato della necessità di prendersi una pausa per riflettere, senza però chiudere completamente la porta a un possibile futuro. Solo pochi mesi fa, il calciatore aveva persino smentito le voci di un ritorno di fiamma, dichiarandosi single e chiedendo rispetto per la propria vita privata. Attraverso un messaggio pubblicato sui social aveva invitato tutti a non alimentare indiscrezioni, sottolineando il desiderio di vivere quel momento lontano dalle continue speculazioni.

Eppure qualcosa, nel frattempo, sembra essere cambiato. Già alcune settimane fa erano circolati i primi avvistamenti che li vedevano nuovamente insieme, alimentando i sospetti dei fan. In molti avevano ipotizzato che tra i due fosse rimasto un legame importante, ma nessuno dei diretti interessati aveva confermato o smentito quei nuovi incontri.

I fan, naturalmente, sperano che questa possa essere davvero la volta buona e che, dopo mesi complicati e una separazione che aveva lasciato l’amaro in bocca, Raffaella e Armando possano tornare nuovamente insieme.