Francesca Barra, che ha lasciato il suo ruolo a "4 di Sera Weekend", sta per affrontare la perdita del padre in un modo molto particolare

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IPA Francesca Barra

A volte, nella vita, il silenzio delle abitudini diventa troppo rumoroso e la quotidianità è come uno uno specchio rigido, che non può più contenere la misura di un dolore improvviso. È quello che sta vivendo Francesca Barra, piombata nel pieno dell’estate più complessa e dolorosa della sua vita dopo la scomparsa del padre, Francesco Michele Barra, noto commercialista ed ex deputato, mancato improvvisamente lo scorso 15 giugno. Di fronte a una perdita così profonda, la giornalista ha scelto di ascoltarsi, prendendo la decisione di lasciare l’Italia per intraprendere un cammino speciale.

La scelta di Francesca Barra dopo la perdita del padre

“Parto per un viaggio molto lontano. Un viaggio che mi porterà a vedere alcuni dei luoghi che mio padre ha amato e sognato per tutta la vita”, ha raccontato la conduttrice sui propri canali social. Ma non stiamo parlando di certo di una vacanza o di una fuga dalla realtà, ma di una vera e propria esplorazione dell’anima. Ognuno di noi risponde al lutto con gli strumenti che possiede, perché siamo tutti nella stessa barca ma ognuno ha il suo capitano: Barra ha così scelto di agire, trasformando la sofferenza in movimento. La giornalista vuole ripercorrere i passi del papà e spingersi fin dove lui aveva solo desiderato arrivare per continuare a dialogare con lui e per provare a scoprire una parte del suo vissuto, anche attraverso le sue aspirazioni inespresse come uomo.

La sua decisione di condividere questo percorso intimo su Instagram vuole esaudire il desiderio profondo di creare un ponte con chi sta vivendo la medesima sofferenza. Un gesto di profonda generosità che ha subito trovato il calore del pubblico. La conduttrice, che al momento della tragedia era al timone di 4 di sera insieme a Roberto Poletti, aveva già sorpreso tutti un paio di settimane dopo il lutto, decidendo di sospendere gli impegni televisivi per dedicarsi interamente al tempo della guarigione dell’anima, non facile dopo una perdita improvvisa.

La necessità di fermarsi dopo il lutto

Quella scelta così radicale aveva inevitabilmente sollevato un dibattito acceso e quantomai necessario. Se da una parte l’ondata di affetto dei fan è stata travolgente, dall’altra l’opinione pubblica si è interrogata su quanto lo stop dal lavoro per motivi emotivi rappresenti, ancora oggi, un privilegio di pochi. La maggioranza delle persone, travolta da drammi analoghi, è spesso costretta a rientrare immediatamente sui luoghi di lavoro. Perfino i bambini, che purtroppo si ritrovano a perdere i genitori prematuramente, sono richiamati subito ai loro doveri scolastici. Francesca Barra ha accolto questo confronto con grande maturità, consapevole che dare voce alle proprie fragilità potesse servire a portare l’attenzione sul tempo del lutto, dicui tutti dovrebbero poter fruire indipendentemente allo status che ricoprono.

In queste settimane di sospensione televisiva, l’affetto delle persone non è mai mancato. “Grazie per la vicinanza che mi avete dimostrato in queste settimane. L’ho sentita, davvero”, ha voluto sottolineare con gratitudine la giornalista. Ma la sua voce non si è spenta del tutto. Nonostante la pausa dallo schermo, Barra continua infatti a mantenere vivo il legame con la scrittura attraverso la sua collaborazione con L’Espresso.

Ora per lei si apre un capitolo nuovo, quello di una ricerca personale lontano dalle telecamere. Un cammino fatto di ricordi, da cui chissà che non possa nascere un giorno un reportage di viaggio che possa raccontare quanta luce possa nascondersi anche dentro le ombre più scure della perdita.