“Sposati da soli”, la dedica di Francesca Barra per Claudio Santamaria 36 anni dopo

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Francesca Barra e Claudio Santamaria

Francesca Barra e Claudio Santamaria sono una delle coppie più solide dello showbiz: il 21 luglio la giornalista e l’attore romano celebrano il loro ottavo anniversario di nozze, e per l’occasione lei ha voluto postare una bellissima dedica sui social. Lontani da clamore mediatico e gossip, i due vivono un amore che, sotto molti punti di vista, sembra degno dei migliori film.

La dedica di Francesca Barra a Claudio Santamaria

In un mondo segnato da scandali e divorzi, Francesca Barra e Claudio Santamaria restano una certezza per i fan più romantici. I due sono sposati da 8 anni, ma la loro relazioni ha radici ben più lontane, che affondano negli anni della pre-adolescenza: un amore da film, che la giornalista e scrittrice ha omaggiato con un romantico post pubblicato proprio in occasione del suo anniversario di nozze.

Sul suo profilo Instagram, Francesca ha condiviso una serie di scatti che raccontano i fiori d’arancio con Claudio, ma in cui appaiono anche altre tappe salienti della loro relazione, come la dolce attesa della prima figlia. Alle bellissime immagini, Barra ha abbinato una lunga dedica alla sua dolce metà: “Ci siamo conosciuti trentasei anni fa, d’estate, a Policoro. Io avevo gli zoccoletti ai piedi, il coprifuoco e tu avevi appena iniziato un corso di dizione e recitazione. Ci siamo sposati lì, sulla spiaggia lucana, sempre d’estate, organizzando tutto in tredici giorni durante una pausa del set in cui tu interpretavi un uomo lupo”, si legge nelle prime righe del testo.

Il riferimento è al primo incontro con il suo futuro marito: Francesca lo incrociò per la prima volta in Basilicata, durante le vacanze estive, quando lei aveva 11 anni e lui 16. I due ballarono insieme un lento, salvo poi perdersi di vista e rincontrarsi dopo moltissimi anni. “Come bomboniere abbiamo scelto collane di peperoni cruschi. Un modo per dire che, ovunque andassimo, il richiamo della terra (e del cibo 😝) ci avrebbe rappresentati. Prima, però, c’era stata Las Vegas. Ci eravamo sposati da soli ed è stato uno dei gesti più romantici della nostra vita. E anche forse l’ultimo da soli”, scrive ancora la giornalista.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, un amore da favola

Dopo essersi sposati in gran segreto negli USA, Francesca e Claudio hanno organizzato una cerimonia più tradizionale con le rispettive famiglie nel 2018, tagliando successivamente altri importanti traguardi: “Poi sono arrivati infatti anche Atena, tre cani, una casa sempre in movimento e rumorosissima. Da allora non siamo più rimasti in due neanche per sbaglio”, fa notare ironicamente Francesca.

Le ultime righe della dedica sono l’augurio più bello per il suo partner: “Il romanticismo, però, ha avuto l’intelligenza di cambiare forma. E per fortuna ha deciso di restare. Buon anniversario, Benedetto da chi ci ama e ama l’amore”. Parole estremamente sentite che hanno colpito anche personaggi noti come Elena Sofia Ricci, Nicoletta Romanoff e Cristina Chiabotto, i cui commenti spiccano tra quelli dei follower della giornalista.

Si è limitato ad un semplice cuoricino Claudio Santamaria ma si sa, in queste occasioni non c’è nisogno di troppe parole.