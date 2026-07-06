Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend in lacrime: “La famiglia ha bisogno di me”

IPA Francesca Barra

Per una volta, la rigidità della diretta televisiva ha ceduto il passo alla vita vera, quella dei protagonisti che ogni sera entrano nelle nostre case. È quello che è successo ieri, domenica 5 luglio, negli ultimi minuti di 4 di sera Weekend su Rete 4. Francesca Barra, con la voce spezzata e gli occhi lucidi, ha bloccato la scaletta del programma per fare un annuncio che nessuno si aspettava: la decisione di mollare la conduzione del talk estivo di Mediaset prima del tempo. Una scelta secca, senza giri di parole, dettata da una priorità assoluta: stare vicina alla sua famiglia in un momento durissimo. La giornalista ha infatti appena perso il suo amatissimo padre, Francesco Michele, e ha bisogno di un momento di pausa per raccogliersi con i suoi cari e affrontare il dolore più grande.

Francesca Barra, lo stop in diretta e il grazie ai vertici Mediaset

Per la giornalista e scrittrice – sposata con l’attore Claudio Santamaria – si trattava della terza estate consecutiva al timone del programma. Eppure, davanti alle telecamere, ha spiegato chiaramente che ci sono momenti in cui il lavoro non può bastare. Senza scendere troppo nei dettagli, ma visibilmente provata, ha confessato al pubblico di stare attraversando un periodo buio e di dover mettere gli affetti davanti a tutto il resto. “La mia famiglia ha bisogno di me”, ha spiegato, lasciando quindi intendere che si riferisse alla recente perdita del padre arrivata improvvisamente.

Nel salutarne la redazione, Francesca Barra ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente l’azienda, l’editore e in prima persona l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che ha creduto in lei e nelle sue innegabili capacità professionali. Un grazie non formale, ma sentito, per averle dato la possibilità di fermarsi subito, senza paletti o imposizioni, nel momento esatto in cui ne aveva più bisogno. Ha poi salutato quella che ha definito la sua “famiglia professionale”, lasciando lo studio tra gli applausi. Un addio che non era previsto e che lascia spazio a un possibile ritorno, magari quando la situazione sarà più equilibrata dal punto di vista emotivo.

La reazione di Poletti e il dolore dietro la scelta

Accanto a lei, anche il collega Roberto Poletti ha faticato a trattenere l’emozione. Ha ammesso che Francesca Barra gli aveva già accennato qualcosa nei giorni scorsi, e ha voluto blindare quel momento di fragilità con un abbraccio in diretta: nessun addio, ha precisato, ma solo un arrivederci. La televisione può aspettare, la vita no ed è questo che la conduttrice ha voluto rimarcare nell’addio anticipato alla trasmissione.

Anche se in studio si è preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi personali della scelta, chi la segue sa bene che la giornalista sta facendo i conti con una ferita ancora apertissima e difficile da affrontare. Lo scorso 16 giugno, infatti, Barra aveva condiviso sui social il dolore per la perdita dell’amatissimo papà, Francesco Michele. Un lutto pesante, arrivato poche settimane fa, che adesso richiede tempo, silenzio e una pausa dai riflettori per essere elaborato lontano dagli studi tv. Come ha spiegato Roberto Poletti, non è una addio ma solo un arrivederci.