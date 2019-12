Chi è Marta, la figlia di Massimo Boldi

editato in: da

Si chiama Marta la figlia più piccola di Massimo Boldi che ha reso orgoglioso il suo papà laureandosi presso l’Università Cattolica di Milano. 29 anni e un futuro nel mondo del cinema, la giovane Boldi assomiglia molto al padre: ha lo stesso carattere gioioso dell’attore, ma ha ereditato la bellezza dalla moglie.

I fan del comico hanno conosciuto meglio Marta in occasione della festa per la sua laurea. La ragazza infatti ha conseguito un Master in International Screenwriting and Production seguendo un corso di studi dedicato a chi vuole diventare produttore e sceneggiatore. Alla discussione della tesi, che si è svolta all’Università Cattolica di Milano, era presente anche Massimo Boldi.

L’attore è apparso orgoglioso e felice per la figlia. Il collega di Christian De Sica ha postato su Instagram diverse foto della ragazza, insieme anche alle altre figlie. “Fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle – ha scritto -. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà”.

In un’altro scatto che ritrae Martina Boldi sorridente, il famoso papà ha commentato: “Lo sapevo che in famiglia c’era qualche altro intelligente e colto come ME”. Massimo ha ben tre figlie frutto dell’amore per la moglie Marisa Selo sposata nel 1973.

La primogenita Micaela è arrivata l’anno successivo alle nozze, in seguito la coppia ha avuto Manuela e Marta. Nel 2005 purtroppo la moglie di Massimo Boldi è morta, un dolore enorme per l’attore che è riuscito a superare il lutto solo grazie al sostegno delle sue figlie. Nel 2002 Boldi è diventato nonno per la prima volta grazie alla primogenita che ha dato alla luce Massimo Federico, mentre nel 2016 e nel 2019 è diventato nonno di Vittoria Marisa e Leonardo, figli di Manuela.

Oggi il comico è legato a Irene Fornaciari, la giovane compagna che ha 34 anni in meno di lui. Un amore che gli ha regalato nuovamente il sorriso dopo l’addio a Loredana De Nardis. “Di lei mi piace la sua testa – ha confessato -, come ragiona, ma soprattutto come mi vuole bene”.