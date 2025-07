Massimo Boldi: “Con le donne ho chiuso” e svela la verità sulla lite con De Sica

IPA Massimo Boldi e Christian De Sica

Tempo di bilanci per Massimo Boldi, che ha raggiunto il traguardo degli 80 anni. Secondo Cipollino gli anni sono volati seppur vissuti intensamente e avrebbe voglia di riavere indietro “le cose che mi sono state tolte ingiustamente”. Come la moglie Marisa, morta a soli 47 anni nel 2004. Dopo questa grave perdita l’attore non ha avuto più fortuna in amore e dopo una serie di tentativi falliti ha preferito dire basta.

Ma quando si parla di Boldi è impossibile non menzionare il suo compagno di tante avventure professionali, Christian De Sica. Per un lungo periodo la coppia d’oro del cinema italiano, protagonista di numerosi film di successo. Ad un certo punto il sodalizio tra i due si è interrotto e ormai non appaiono più insieme ma la presunta lite, come insinuato da qualcuno, non c’è mai stata davvero, come assicurato da Massimo.

La vita privata di Massimo Boldi

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Boldi ha ricordato la prima volta che ha visto sua moglie Marisa nella latteria che gestiva prima di dedicarsi completamente al mondo dello spettacolo.

“Un giorno entrò una ragazza. Bella, che gambe. Non ero un latin lover, mai fatto il pappagallo, con lei mi lanciai”. Il suocero – napoletano – non era entusiasta: “Le ripeteva: ‘Che futuro ti può dare? Canta e suona, è nu capellon'”.

“Mi piacerebbe riavere indietro tutto quello che mi è stato tolto ingiustamente. E poi certo vorrei che mia moglie Marisa fosse ancora qui”, ha ammesso Boldi, che ha poi assicurato di non aver mai tradito la moglie.

La donna è scomparsa dopo una lunga lotta contro la malattia. Nel 1994, la moglie di Boldi era stata colpita da un tumore al seno che era riuscita a sconfiggere. Nel 2003, poi, è arrivata la diagnosi di un altro tumore, questa volta al fegato, che non le ha lasciato scampo.

Oggi Boldi ha chiuso definitivamente con l’amore: “Perché devo trovarmi per forza una compagna quando sono io ad essere in crisi? Non mi va più di corteggiare nessuno”. Le donne che si avvicinano a lui ora sono “troppo più giovani, ora è esagerato, meglio l’amicizia”.

Qualche anno fa Massimo ha provato a rifarsi una vita accanto a Loredana, che però l’ha poi tradito – a quanto pare – con uno dei suoi migliori amici. Una storia che non ha lasciato indifferente l’attore. “Sono stato deluso più di una volta. Alla fine capisci che è tutto fumo e niente arrosto. E che quello che una bella ragazza vuole, stando vicino a te, è soltanto catturare l’obiettivo”.

La verità sulla lite tra Boldi e De Sica

Tra le tante cose Massimo Boldi ha anche smentito la presunta lite con Christian De Sica, di cui si è parlato per un lungo periodo. “Noi non abbiamo mai litigato, è falso. Ci siamo separati, sì. Dopo la morte di Marisa volevo fare altro, qualcosa che restasse per le mie figlie. Era giusto staccarmi. Il nostro duo faceva successo, però qualcosa non ingranava più come i primi tempi”, ha chiarito per poi aggiungere: “Siete voi giornalisti che inventate”.

L’attore ha rivelato come il loro duo, pur continuando a macinare successi, aveva perso nel tempo quella magia degli esordi: “Il nostro duo faceva successo, però qualcosa non ingranava più come all’inizio“. Da qui la decisione di prendere due strade differenti, almeno professionalmente.

E tra i tanti ricordi della sua lunga amicizia con De Sica, Boldi ha voluto pubblicamente condividere uno particolarmente dolce: “Durante un violento temporale sul volo da Tucson a Los Angeles, un DC-10 dell’American Airlines. Si ballava da morire. Pum-pum. A un tratto Christian mi guarda: “Massimè, ho tanta paura, che mi daresti la manina?”.