La Volta Buona, pagelle del 25 marzo: Shaila Gatta e le foto con Alvise Rigo a sorpresa (6), le lacrime di Boldi (8)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Shaila Gatta

La puntata del 25 marzo de La Volta Buona è all’insegna del ricordo di Gino Paoli, cantautore scomparso a 91 anni e autore di alcune delle canzoni più belle della musica italiana. Un uomo dalla grande personalità e con una storia personale e umana straordinaria. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento pronti a svelare aneddoti riguardo l’artista e l’uomo, seduti nel salotto di Caterina Balivo. Spazio anche ai gossip, primo fra tutti il flirt fra Shaila Gatta (ospite della trasmissione) e Alvise Rigo, ormai ex di Elisabetta Canalis.

Il tenero ricordo di Massimo Boldi. Voto: 8

Forse pochi lo sanno, ma Massimo Boldi è stato per molti batterista di Gino Paoli. Fra i due c’era un legame profondo, fatto di momenti condivisi e di affetto. Ospite de La Volta Buona in collegamento, Boldi ha rivelato alcuni aneddoti della sua amicizia con Gino Paoli.

“Nel ’68 abbiamo debuttato alla Bussola di Viareggio. Ero molto emozionato – ha raccontato -. Gino beveva sempre il suo whisky e, quando capiva che ero agitato, mi tirava una di quelle bottiglie». Un episodio divertente, che svela il dietro le quinte di un uomo ironico e spontaneo.

“Siamo andati avanti per tantissimi anni. Era un burlone, faceva ridere – ha detto -. Sono stato l’anno scorso a casa sua, con il mare di fuori. Aveva le galline, i conigli, i pulcini, si divertiva. Gino è un mio carissimo amico”. Ricordi che hanno commosso Massimo Boldi, tanto che l’attore non è riuscito a trattenere le lacrime: “In questo momento tutti i grandi della nostra generazione stanno prendendo un treno senza destinazione ed è veramente triste”, ha spiegato.

Giancarlo Magalli mette in difficoltà la Balivo. Voto: 6

Un ricordo a 360 gradi quello di Gino Paoli, con tanti aneddoti e frammenti di una vita svelati da chi lo conosceva. Fra loro anche Giancarlo Magalli che, seduto nel salotto della Balivo, ha ricordato quando durante un Sanremo si ritrovò nella hall di un hotel a scherzare con Gino Paoli.

“Eravamo un po’ di persone e lui ci fece morire dal ridere”, ha svelato. Poi l’aneddoto di un Gino Paoli all’estero che voleva farsi fare un massaggio nella sua stanza d’hotel. “Voleva rilassarsi, poi non si sapeva come andava a finire”, ha detto con ironia il conduttore, scatenando la reazione di Caterina Balivo.

“Dove vuoi andare a parare alle 14.29?”, ha domandato. Ma la conclusione della storia è stata piuttosto inaspettata. “Entrò questa ragazza bellissima, lo fece sdraiare sul lettino, poi chiamò un uomo che doveva eseguire il massaggio. Lo ribaltò a Gino Paoli”, ha detto ridendo.

Il momento buio di Laura Pausini. Voto: 8

Nel salotto di Caterina Balivo si parla anche di celebrità e di difficoltà emotive. Proprio come quelle raccontate di recente da Laura Pausini. Una grandissima artista che però ha vissuto un momento buio in cui aveva perso persino la voglia di cantare.

“Durante la pandemia ho avuto un crollo personale, in cui sentivo di aver già fatto tutto e che non esistesse più nulla oltre a ciò che già conoscevo – ha svelato di recente a El Pais -. Quindi mi sentivo inutile. Mio marito, mia madre e la mia psicologa mi dicevano continuamente: D’ora in poi concediti il lusso di fare tutto ciò che vuoi, perché puoi farlo”.

Da lì l’idea di realizzare un nuovo album con alcune cover: “Non l’ho fatto per guadagnare soldi, non ne ho bisogno, ma è ciò di cui ho bisogno per stare bene, per non cadere in… non voglio chiamarla depressione, perché non è stata una vera depressione, con farmaci e tutto il resto, ma in uno stato emotivo molto negativo che mi ha rinchiusa in casa e non avevo nemmeno voglia di cantare nulla. Adesso ho più coraggio, mi sento più tranquilla e decido su ciò che voglio fare. Anche se dovesse andare male, è questo ciò che ho bisogno di fare. Seguirò molto il mio corpo e la mia mente”.

Lo scoop in diretta sul flirt fra Shaila Gatta e Alvise Rigo (ex di Elisabetta Canalis). Voto: 6

Fra i momenti più particolari della puntata lo scoop in diretta sul flirt fra Shaila Gatta e Alvise Rigo. Il motivo? L’ex velina, ospite nello studio della Balivo, ha scoperto in diretta che era stata paparazzata mentre si scambiava un bacio con l’ex compagno di Elisabetta Canalis.

Da lì un momento di fortissimo imbarazzo, con Shaila che ha chiesto alla conduttrice di non parlare di questo argomento. “Credimi, mi sento in imbarazzo – ha detto -. Sono un personaggio pubblico ma vulnerabile alla pressione mediatica, esco da un anno burrascoso e difficile soprattutto per i commenti negativi. Tendo a tenere privata la mia vita e le uscite, quindi sono colta di sorpresa. Poi quelle foto sono proprio del primo giorno che ci uscivo”.

La ballerina non ha comunque chiarito la natura del suo rapporto con Alvise Rigo. “Amicizia o altro? Ci stiamo conoscendo, per ora siamo amici, io sono single… Lui comunque è molto interessante”, ha concluso.

Già qualche settimana si era parlato di un addio fra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis, legati da diversi mesi e avvistati più volte fra gli Stati Uniti e l’Italia. La coppia solo qualche tempo fa era stata avvistata per le vie di Milano, fra baci e tenerezze. Lo scoop a La Volta Buona però non lascia spazio a fraintendimenti: la storia d’amore è ormai finita e ora nel cuore di Alvise ci sarebbe Shaila.