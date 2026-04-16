Alvise Rigo e Shaila Gatta insieme, la reazione di Elisabetta Canalis

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Elisabetta Canalis

Un’altra storia d’amore finita male per Elisabetta Canalis, o forse no. Perché, a quanto pare, Alvise Rigo non sarebbe mai stato un vero fidanzato per la soubrette sarda. Certo, i due si sono frequentati per diversi mesi e lui ha conosciuto pure alcune care amiche di lei, come Diletta Leotta ed Elodie, ma la loro non sarebbe mai diventata una relazione importante. E la nuova liaison tra l’ex rugbista e Shaila Gatta non avrebbe turbato più di tanto la 47enne.

Elisabetta Canalis reagisce al flirt tra Alvise Rigo e Shaila Gatta

“Elisabetta Canalis non ha battuto ciglio quando ha appreso del flirt tra il suo ex Alvise Rigo e Shaila Gatta“, ha fatto sapere Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Un flirt confermato dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip a La Volta Buona di Caterina Balivo: “Ci stiamo conoscendo”, ha detto.

Tra i due, insomma, sarebbe ancora tutto in fase iniziale: sguardi complici, qualche uscita insieme e tanta voglia di scoprirsi senza etichette. Un flirt leggero, come quelli che nascono senza programmi ma con una buona dose di curiosità reciproca.

“Ely ha volato alto anche rispetto alle voci circolate in rete di un tradimento consumato alle sue spalle dall’ex rugbista – ha continuato Dandolo – La ragione di tanto amplomb? Semplice, Elisabetta ed Alvise si erano detti addio ben prima della paparazzata con Shaila. Ma c’è di più: possiamo confermarvi che già da tempo la Canalis e Rigo avevano smesso di seguirsi anche sui social (anche se ogni tanto a lui scappa qualche mi piace)”.

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E ancora: “Chiaro segnale di un allontanamento affettivo. Elisabetta, peraltro, non ha mai voluto ufficializzare la relazione con lo sportivo: per lei, più che un fidanzato, è stato semplicemente un amico speciale”.

Elisabetta non ha mai etichettato quella relazione come qualcosa di definitivo. Nessuna dichiarazione d’amore roboante, nessuna presentazione ufficiale. Più che un fidanzato, Alvise è stato descritto come una presenza importante, un compagno di momenti speciali ma senza vincoli rigidi.

E oggi mentre il modello e attore sembra guardare altrove, la Canalis brilla di una luce diversa. Le immagini che condivide sui social parlano chiaro: sicurezza, serenità, equilibrio. Nessuna traccia di gelosia, nessun bisogno di rivendicare nulla. Solo la consapevolezza di chi sa di aver vissuto una storia per quello che era, senza illusioni né rimpianti.

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Elisabetta Canalis è di nuovo single

In un’intervista dello scorso novembre Elisabetta Canalis non ha mai menzionato Alvise Rigo, rimarcando quindi il suo grande amore per gli animali e la figlia Skyler Eva, nata dal matrimonio naufragato con il medico Brian Perri.

“Sono molto serena, non mi manca niente. – ha assicurato – La fonte d’amore più grande sono mia figlia e gli animali, che mi hanno accompagnato in ogni momento della mia vita. Ho riscoperto anche il cavallo, una passione di quando ero bambina: un animale dall’enorme potere terapeutico. Mia figlia ha cominciato a montare e saltare con me ed è un bellissimo momento di condivisione”.

L’ex Velina di Striscia la notizia è dunque di nuovo single dopo il divorzio e una serie di liaison che non hanno avuto futuro, Alvise Rigo compreso.