Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Barra

Perché Francesca Barra ha lasciato 4 di Sera Weekend? La giornalista, scrittrice e conduttrice si è congedata dai telespettatori, affermando di doversi fermare per stare accanto alla sua famiglia e di dover affrontare un periodo molto difficile della sua vita.

L’addio di Francesca Barra a 4 di Sera Weekend

Alla fine della puntata andata in onda domenica 5 luglio, Francesca Barra ha voluto dare un annuncio importante: “Vi chiedo scusa ma devo interrompere per fare un annuncio: è doveroso farlo – ha detto -. Questa sera io interromperò anticipatamente il mio periodo di conduzione con ‘4 di sera Weekend’, questa è la terza estate di conduzione insieme al mio collega e amico Roberto Poletti, ma come sapete sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me”.

Francesca ha poi voluto ringraziare Pier Silvio Berlusconi e il gruppo di lavoro: “Grazie non solo per avermi scelta ma per avermi concesso la possibilità di fermarmi nel momento più opportuno. È stato un periodo meraviglioso – ha aggiunto – vi lascio in ottime mani e ringrazio tutte le persone che lavorano con noi. Siamo una famiglia professionale. Continuate a seguirci, noi ci ritroveremo e grazie”.

I motivi della scelta: la sofferenza di Francesca Barra per la morte del padre

I motivi dell’addio alla trasmissione sono stati svelati su Instagram dalla scrittrice e giornalista. Francesca Barra ha infatti raccontato di aver lasciato 4 di Sera Weekend per trascorrere più tempo con la sua famiglia dopo la morte del padre.

“Non vi ho nascosto che sto attraversando un periodo difficile (la morte del mio papà) – ha spiegato su Instagram -, un tempo che richiede la mia presenza accanto alla mia famiglia. Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore”.

Legatissima alla sua famiglia, la moglie di Claudio Santamaria nei giorni scorsi aveva dedicato spesso pensieri e riflessioni al padre, raccontando il suo dolore per una perdita così importante.

“Sei stato risucchiato in pochi giorni come non avrei mai potuto immaginare, e la velocità di questo addio ci ha ridotto il cuore in brandelli”, aveva scritto la Barra in un post in cui diceva addio all’amato papà – Non torneranno i nostri campi di papaveri, quelli che raccoglievi per me facendomi indovinare il colore. Gallo, gallina o pulcino? Non ci saranno più le nostre scampagnate per fotografare la Basilicata. Non mi prenderai più per mano portandomi a visitare gli stagni e fingendo che fossero le città delle rane, oggi una delle favole preferite di Atena e Greta. Non ci saranno più le tue spremute del mattino, che io non volevo e tu insistevi perché le bevessi. Non ci saranno più i tuoi messaggi d’amore e d’orgoglio per i tuoi nipoti, di cui ormai parlavi continuamente”.

E poi ancora, in un altro post, aveva raccontato un dolore grande e inconsolabile. “Alla fine, la fama, il lavoro, il conto in banca, quanti programmi hai condotto, tutto passa. Gli investimenti spirituali, la capacità di amare, no, resta”.

Parole che spiegano la scelta di Francesca Barra di fermarsi e trascorrere del tempo con la sua famiglia per ritrovare, attraverso l’amore, la serenità strappata via dalla morte improvvisa del padre.