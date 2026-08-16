La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti prende in giro Samira Lui: “Ieri ha fatto festa”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna in onda anche il 16 agosto con una puntata condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma, una puntata dopo l’altra, è riuscito a conquistare il pubblico con un ritmo serrato, ma soprattutto la simpatia straordinaria del presentatore e della sua “socia”.

La Ruota della Fortuna, Gerry prende in giro Samira Lui: “Ha fatto festa”

Ad aprire la puntata de La Ruota della Fortuna del 16 agosto, ancora una volta, la musica dei Fortuna Five, la band che suona dal vivo nel programma. Come di consueto Gerry Scotti ha poi presentato la campionessa Cristina, che ha vinto nella puntata precedente 28.200 euro. A sfidare la campionessa Simona e Michele, i due sfidanti.

Poco dopo è stata la volta di Samira Lui che è arrivato in studio sulle note di Cabana di Irama. La showgirl ed ex gieffina ha scelto di indossare un abito multicolor con dei tulipani. Come sempre nel corso della puntata non sono mancati scambi di battute e momenti divertenti che raccontano lo splendido rapporto fra Samira Lui e Gerry Scotti.

Il momento più divertente è stato senza dubbio quello in cui, sul finale, Samira Lui ha provato a indovinare di getto la frase di un tabellone al posto del concorrente. “Si cala con la colla”, ha esclamato la showgirl, mentre le risposta giusta era: “Si cita con la calma”. La reazione di Gerry Scotti non è tardata ad arrivare. “Dopo viene un medico e ti visita Samira – ha esclamato -. Ieri sera abbiamo fatto festa con l’anguria, lei è andata avanti per tutta la notte, ciuffettini.. E oggi la vedete in queste condizioni”.

A quel punto Samira è scoppiata a ridere. “In realtà sono sempre così”, ha detto, divertita. Il rapporto fra Samira e Gerry, d’altronde, è cresciuto e diventato sempre più forte nel corso delle puntate. I due hanno iniziato insieme l’avventura de La Ruota della Fortuna, rendendolo un successo.

“Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto, sono contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace – aveva raccontato lui qualche tempo fa -. Samira mi ringrazia ogni giorno perché dice che la metto a suo agio, io la ringrazio perché è una meravigliosa compagna di lavoro. Ci bastano uno sguardo e due parole per capirci al volo. Nella ricetta del programma Samira è un ingrediente speciale in più, è come il profumo che si mette nella pastiera napoletana”.

Il campione Michele a La Ruota delle Meraviglie

E la partita? Il gioco è stato all’insegna dei colpi di scena con i concorrenti che hanno cercato di accumulare montepremi, ma si sono anche trovati a fare i conti con l’imprevedibilità de La Ruota della Fortuna.

A spuntarla alla fine è stato Michele che è diventato campione con 18.500 euro di montepremi. Il campione è riuscito ad accendere ben due buste, lasciandone solo una rossa. Dopo aver aperto quest’ultima busta, Gerry Scotti ha svelato i premi contenuti nelle altre.

Grande sorpresa per la scoperta delle biciclette vinte da Michele, mentre l’altra busta conteneva ben 1000 euro che si sono uniti alla cifra già vinta in precedenza dal concorrente per un totale di 19.500 euro.