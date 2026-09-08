Affari Tuoi, nuova maledizione per De Martino. E arriva il gesto di Nino D’Angelo

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino & Nino D'Angelo

Tre puntate, tre finali amari e nessuna vincita capace di lasciare il segno. La nuova edizione di Affari Tuoi con Stefano De Martino è cominciata decisamente sotto una cattiva stella. E sui social c’è già chi scherza parlando della “maledizione dello studio di Milano”, dopo il trasferimento del programma da Roma. Anche nella puntata di martedì 8 settembre, infatti, la fortuna ha voltato le spalle al concorrente di turno proprio sul più bello.

A farne le spese questa volta è stato Gianluigi da Alghero, rappresentante della Sardegna. Affiancato dalla compagna Aurora e partito con un tabellone più che promettente, il concorrente ha visto la sua partita ribaltarsi tra offerte rifiutate, cifre importanti eliminate e continui cambi proposti dal Dottore. Fino all’ultima decisione, quella che gli è costata 15mila euro e lo ha lasciato con appena 20 euro.

Affari Tuoi, l’amara partita di Gianluigi

L’inizio della puntata di Affari Tuoi sembrava promettere tutt’altro epilogo. Gianluigi ha eliminato immediatamente diversi pacchi blu: nella prima chiamata sono usciti appena 100 euro, mentre poco dopo il ritrovamento del contropacco ha dato vita a uno dei momenti più ironici della serata, con l’ingresso in studio di un improbabile sosia di Sal Da Vinci.

Il concorrente ha avuto anche l’opportunità di tentare la fortuna per conquistare l’Opel Mokka, senza però individuare il pacco giusto. Nessun danno, invece, con il pacco nero, che conteneva soltanto 100 euro.

A metà partita la situazione era ancora favorevole e il Dottore ha deciso di mettere sul tavolo una prima offerta importante: 35mila euro. Gianluigi e Aurora hanno scelto di rifiutare e continuare a giocare. Una decisione seguita, però, da due tiri pesantissimi: dal tabellone sono spariti prima i 300mila euro e successivamente i 200mila.

È stato allora che il cambio ha cominciato a diventare il vero protagonista della serata. Gianluigi ha lasciato il pacco numero 13 per prendere il 14 e la scelta, almeno inizialmente, si è rivelata fortunata: nel vecchio pacco non c’era una delle cifre più importanti.

Affari Tuoi, quanto ha vinto Gianluigi da Alghero

Con cinque pacchi rossi e tre blu ancora in gioco, il Dottore ha proposto 15mila euro, ma la coppia ha deciso ancora una volta di proseguire. Dopo l’eliminazione di un blu sono però usciti anche i 50mila euro.

A quel punto è arrivata una nuova proposta di cambio. I pacchisti hanno suggerito a Gianluigi di accettarla, ma lui e Aurora hanno preferito restare fedeli al proprio pacco. Una scelta seguita da uno dei momenti più curiosi della puntata.

La coppia era infatti particolarmente restia a chiamare il numero 8 della Lombardia. Quando finalmente è arrivato il momento di aprirlo, Stefano De Martino ha controllato in anticipo il contenuto e ha scherzato: “Questi due non si sposano”. Il motivo è apparso pochi secondi dopo: dentro c’erano i 100mila euro.

La partita è così entrata nella sua fase decisiva. Dopo l’eliminazione dei 30mila, Gianluigi ha accettato un nuovo cambio scegliendo il pacco numero 15. Una mossa inizialmente fortunata, perché nel 14 appena abbandonato non si nascondeva una cifra importante.

Poi Aurora ha chiamato proprio i 75mila euro e sul tabellone sono rimaste soltanto due possibilità agli antipodi: 15mila euro e 20 euro. “Questa non è una partita, ma è un corso prematrimoniale”, ha ironizzato De Martino davanti ai continui confronti tra i due fidanzati.

Proprio quando tutto sembrava ormai affidato alla scelta finale, il Dottore ha giocato ancora una volta la carta del cambio. Gianluigi aveva sostenuto più volte di non voler abbandonare il proprio pacco, ma all’ultimo momento ha cambiato idea.

Ed è stata la decisione che ha rovinato definitivamente la partita. Nel pacco numero 15 che aveva appena lasciato si nascondevano infatti 15mila euro. Quello scelto per il finale conteneva invece appena 20 euro.

Una conclusione che alimenta inevitabilmente le battute sulla presunta maledizione del nuovo studio milanese: nelle prime tre puntate della nuova stagione la fortuna non ha accompagnato i concorrenti.

La partita di Gianluigi ha però evidenziato anche un’altra caratteristica di questo inizio di stagione: il peso sempre maggiore assunto dal cambio. Il Dottore lo ha proposto più volte nel corso della stessa serata, costringendo il concorrente a mettere continuamente in discussione la fiducia nel proprio pacco. E proprio un ripensamento dell’ultimo momento è costato caro al rappresentante della Sardegna.

La reazione di Nino D’Angelo al balletto di Affari Tuoi

Ma ad Affari Tuoi non si aprono soltanto i pacchi: tra una proposta del Dottore e una decisione dei concorrenti, c’è da sempre spazio pure per il ballo. Se nella scorsa stagione il pubblico aveva imparato a riconoscere le note di Esibizionista di Annalisa, quest’anno il nuovo tormentone scelto per accompagnare i balletti in studio è La Costiera Amalfitana, il brano di Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo.

Una canzone che ha tutti gli ingredienti giusti per conquistare il pubblico televisivo: ritmo, ironia e un titolo che richiama immediatamente la Campania, terra natale di Stefano De Martino. Così, tra un pacco da aprire e un’offerta da accettare o rifiutare, parte la musica e lo studio Rai si trasforma in una scatenata pista da ballo.

A rendere la scena ancora più divertente ci ha pensato ancora una volta Herbert Ballerina, che è comparso con una parrucca bionda e si è lasciato andare a una serie di mosse che richiamano La Discoteca, uno dei film più conosciuti di Nino D’Angelo. Una citazione ironica che non è passata inosservata neppure al diretto interessato.

Nino D’Angelo ha infatti apprezzato l’omaggio, tanto da condividere sui propri social il filmato del balletto. Un gesto che ha subito acceso la fantasia dei fan, che ora sognano di vedere il musicista napoletano presto in trasmissione. Stefano De Martino, pensaci tu…