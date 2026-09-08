Al Festival di Venezia 2026 le star mostrano la pancia, da Sofia Giaele De Donà ad Alessandra Mastronardi
Nudità bandite sul red carpet del Festival di Venezia, dove sono state vietate trasparenze esagerate, scollature ombelicali e spacchi vertiginosi. Ma non è mancato chi ha sfidato il dress code con nude look e chi ha camminato sul filo del divieto, decidendo di concedersi per lo meno la pancia nuda. Una sensualità accennata, niente di volgare o troppo vistoso, ma giusto quel tanto di pelle nuda da rendere malizioso il look. Del resto per essere sensuali non serve esibire troppo, e il ventre scoperto può essere sensuale quanto e più un décolleté. Le star sul red carpet della mostra del cinema lo dimostrano.