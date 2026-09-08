Al Festival di Venezia 2026 le star mostrano la pancia, da Sofia Giaele De Donà ad Alessandra Mastronardi

08/09/26 16:17

Nudità bandite sul red carpet del Festival di Venezia, dove sono state vietate trasparenze esagerate, scollature ombelicali e spacchi vertiginosi. Ma non è mancato chi ha sfidato il dress code con nude look e chi ha camminato sul filo del divieto, decidendo di concedersi per lo meno la pancia nuda. Una sensualità accennata, niente di volgare o troppo vistoso, ma giusto quel tanto di pelle nuda da rendere malizioso il look. Del resto per essere sensuali non serve esibire troppo, e il ventre scoperto può essere sensuale quanto e più un décolleté. Le star sul red carpet della mostra del cinema lo dimostrano.
Alessandra MastronardiStar e Vip
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Redazione

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