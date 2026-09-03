Dove alloggiano gli attori e le attrici durante il Festival di Venezia tra lusso e hotel da sogno

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA George e Amal Clooney

Venezia, durante la Mostra del Cinema, si trasforma in un palcoscenico anche lontano dal red carpet. Tra arrivi in motoscafo, ingressi riservati e avvistamenti discreti, le star scelgono hotel e dimore di lusso capaci di offrire comfort, privacy e un pizzico di magia lagunare.

Dal Lido alla Giudecca, passando per i palazzi affacciati sul Canal Grande, ogni indirizzo racconta un modo diverso di vivere il Festival più importante del cinema italiano. Alcuni sono legati alla storia della manifestazione, altri conquistano per l’eleganza e la riservatezza: ecco dove alloggiano attori e attrici nei giorni più glamour dell’anno.

Dal Lido alla Giudecca, gli indirizzi dove si rifugiano le star a Venezia

Per chi vuole vivere la Mostra a pochi passi dalle proiezioni, l’Excelsior Venice Lido Resort resta uno degli indirizzi più iconici. Il suo nome è legato alla manifestazione da decenni e il pontile dell’hotel è ormai uno dei luoghi più fotografati durante il Festival. È qui che spesso iniziano le passerelle informali, con le star che scendono dalle barche sfoggiando i primi outfit griffati prima di quelli ben più importanti del red carpet.

Tra gli ospiti del 2026 ci sono Laura Dern e Maggie Gyllenhaal, presidente della giuria. La posizione sul Lido è sicuramente comoda, ma il vero punto di forza è quell’atmosfera da grande albergo d’altri tempi che continua ad avere un fascino irresistibile.

Chi invece preferisce allontanarsi dal cuore più affollato della Mostra guarda spesso verso la Giudecca. Qui si trova il Belmond Hotel Cipriani, uno dei nomi più celebri della città quando si parla di ospiti internazionali. È la scelta di chi vuole stare a pochi minuti da San Marco, ma con la sensazione di essere altrove.

E proprio il Cipriani ha un significato particolare per George e Amal Clooney, tornati a soggiornarvi in occasione dell’edizione 2026. Il rapporto della coppia con Venezia risale alle nozze del 2014, quando la città divenne il teatro di giorni di festeggiamenti seguiti da tutto il mondo.

Palazzi veneziani e suite riservate: il lusso che amano i vip

Non tutte le star cercano però il grande resort. Alcune preferiscono il fascino più discreto degli alberghi ricavati nelle dimore storiche del centro.

L’Aman Venice, ospitato a Palazzo Papadopoli, è uno degli esempi più spettacolari. L’edificio si affaccia sul Canal Grande e conserva l’imponenza di un’antica residenza veneziana. Qui lusso e riservatezza vanno di pari passo, una combinazione che spiega perché l’hotel sia da anni tra gli indirizzi più desiderati dagli ospiti celebri.

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Nel sestiere di Dorsoduro si trova invece il Sina Centurion Palace, frequentato nel tempo da nomi come Naomi Watts e Spike Lee. Una posizione centrale, ma lontana dalla confusione più intensa, lo rende perfetto per chi vuole muoversi rapidamente senza rinunciare a qualche momento di pace.

Più intima ancora è Palazzina Grassi, scelta ideale per chi preferisce strutture raccolte rispetto ai grandi alberghi. Gli interni firmati Philippe Starck e il numero limitato di camere le regalano un’atmosfera sofisticata, quasi privata.

A completare la mappa c’è poi il Danieli, tornato protagonista dopo il recente rinnovamento sotto la gestione Four Seasons. Un indirizzo storico che continua ad attirare chi cerca il fascino della Venezia più classica.

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Durante il Festival, dunque, anche gli hotel diventano parte dello spettacolo. E spesso basta osservare un pontile o una lancia che attraversa il Canal Grande per capire che, da qualche parte dietro una porta dorata, si sta preparando il prossimo grande ingresso sul red carpet.