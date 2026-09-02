George e Amal Clooney, a Venezia alloggiano nell’hotel da 30mila euro a notte con vista mozzafiato

Getty Images George e Amal Clooney

La Laguna si è già accesa per una delle sue coppie predilette. George e Amal Clooney sono sbarcati al Lido proprio mentre Venezia si prepara ad alzare il sipario sull’83esima Mostra del Cinema, e per l’attore questo ritorno è speciale, sotto ogni punto di vista. Il 2 settembre, infatti, è atteso sul palco della cerimonia inaugurale per ricevere il Leone d’Oro alla carriera, il premio che corona una vita passata davanti e dietro la macchina da presa. Ma a far sognare i fan è anche la scelta dell’albergo che ospita la coppia, un piccolo, romanticissimo tuffo nel passato.

George e Amal Clooney, l’hotel scelto a Venezia

George e Amal Clooney hanno scelto di soggiornare all’Hotel Cipriani; in questo angolo di paradiso affacciato sull’acqua, celebrarono una parte dei festeggiamenti per le loro nozze da favola. Correva il settembre del 2014 quando l’attore e l’avvocata si giurarono amore eterno: per loro, la città è diventata quasi un set a cielo aperto per giorni interi. Da allora sono diventati una delle coppie più invidiate di Hollywood.

Il loro arrivo è avvenuto con l’eleganza che ci si aspetta: i due hanno raggiunto la meta a bordo di un raffinato taxi acqueo, che li ha condotti direttamente al pontile dell’esclusiva struttura. La dimora sorge sulla punta della Giudecca, in una posizione appartata e riservata, ma a pochi minuti da Piazza San Marco, alla quale è collegato anche da una navetta privata.

Visto il fascino esclusivo, è considerato da anni uno degli alberghi più prestigiosi al mondo. Inaugurato alla fine degli anni Cinquanta, è la “meta del cuore” di divi e celebrità durante la kermesse cinematografica, quando tra l’altro diventa una sorta di quartier generale delle star, che qui trovano rifugio lontano dai red carpet.

Quanto costa concedersi anche solo una notte in un posto del genere? Durante i giorni del Festival del Cinema di Venezia, prevedibilmente, i listini salgono e il sogno veneziano diventa un privilegio per pochissimi. Per una camera doppia con vista sulla Laguna si sfiorano già i tremila euro a notte, una cifra importante anche per un hotel di lusso. Con le sistemazioni più esclusive, i costi sono destinati a salire: le suite con terrazza privata possono avvicinarsi ai trentamila euro per un solo pernottamento.

George premiato a Venezia con il Leone d’Oro alla Carriera

Per George e Amal Clooney sono giorni particolarmente importanti. Il motivo della loro presenza alla Mostra è il Leone d’Oro alla carriera, deliberato dal Consiglio di amministrazione della Biennale su proposta del direttore artistico Alberto Barbera. Il riconoscimento celebra la triplice anima di Clooney come interprete, regista e produttore e corona un cammino costellato di successi

A pronunciare la laudatio in suo onore sarà un volto amico, la collega Laura Dern. Per una volta, dunque, Clooney non sfila in Laguna per presentare un film in gara, ma per ricevere uno dei riconoscimenti più prestigiosi della Mostra. La cerimonia è prevista alle 19 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.

Il Leone d’Oro è però soltanto il momento clou di una permanenza particolarmente intensa: il 3 settembre è il protagonista di una masterclass al Lido, mentre il giorno successivo partecipa al forum internazionale The Future of… Creativity.