Le morbide onde di Amal Clooney sono lo styling più cool che abbiamo visto a Venezia e che non vediamo l’ora di replicare

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImages Amal Clooney a Venezia sfoggia morbide onde

Dopo l’arrivo in grande stile di George e Amal Clooney alla 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia a bordo di un water taxi i due sono stati i protagonisti della serata. Il fascino di George Clooney è indiscutibile, ma Amal gli ha rubato più volte la scena e anche al Lido è stata la protagonista del tappeto rosso. Il merito va ai suoi outfit irresistibili che sprizzano eleganza da ogni centimetro di seta e taffettà, ma anche e soprattutto per i suoi morbidi capelli. Dopo un’estate in cui abbiamo visto impazzare le beach waves Amal finalmente cambia rotta e ci porta verso uno styling chic e sofisticato: morbide onde che ondeggiano al vento della laguna.

Le morbide onde confermano lo stile glam di Amal Clooney

È una delle donne più eleganti di Hollywood perché Amal Clooney quando pensa al suo look non si limita solo ai vestiti, cura ogni dettaglio e anche la sua invidiabile chioma. L’avvocato libanese da anni sfoggia capelli lunghi oltre le spalle sui toni del cioccolato con tocchi di luce biondi che le illuminano il viso. Mentre per lunghezza e colore rimane sul classico, è con lo styling che dà libero sfogo alla sua personalità. Per la serata inaugurale, infatti ha deciso di realizzare morbide onde che partono da metà ciocca. Una scelta non casuale perché va a dare volume ai capelli ma a differenza delle beach waves in modo più armonioso ed elegante. A rendere ancora più chic la sua acconciatura è la riga laterale che incornicia il viso.

Come realizzare le onde di Amal Clooney anche a casa

Lo styling di Amal Clooney ha suscitato subito il nostro interesse perché oltre a essere estremamente elegante è anche versatile. Le onde presenti sì, ma poco definite si adattano a qualsiasi tipologia di capello e lunghezza. Puoi sfoggiarle su quelli corti, lunghi o medi, il risultato sarà molto simile a quello dell’avvocato, soprattutto se usi i prodotti giusti.

Ogni tool dello styling è fondamentale e anche il phon ha un ruolo centrale perché deve essere abbastanza potente da asciugare velocemente i capelli, senza rovinarli e senza lasciare soprattutto l’effetto crespo che va a rendere meno ordinata la chioma. Quindi per fare le onde, ma in generale per qualsiasi tipo di piega, preferisci un asciugacapelli con temperature regolabile e agli ioni che permette di ottenere un risultato da salone.

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Quando i capelli saranno asciutti arriverà il momento di procedere con lo styling vero e proprio. In questo caso hai due opzioni: usare un ferro arricciacapelli oppure una piastra.

Nel caso dell’arricciacapelli la prima cosa da decidere è il diametro, più è largo più l’effetto Amal Clooney è assicurato. Quelli fini invece rendono il riccio più chiuso e quindi sono ideali se volete realizzare le beach waves.

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Per quanto riguarda le piastre anche in questo caso opta per quelle con lamelle strette e in ceramica, poi se vuoi proteggere i capelli dal calore in commercio ci sono modelli smart che controllano la temperature e lasceranno i capelli morbidi e lucenti.

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A prescindere dal tool che scegli, realizzare le onde è semplice. Prendi una ciocca di media grandezza, inizia ad arrotolarla sulla piastra o sull’arricciacapelli formando un boccolo. Quando avrai terminato tutta la chioma pettina con un pettine a denti larghi e per dare lucentezza spruzza un tocco di lacca.

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