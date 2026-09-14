Addio rughe e segni del tempo con il siero viso al retinolo che è un vero boost di benessere e bellezza per la cute

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

IStock Un boost di retinolo dall'azione antiage e da provare ora

Viso più disteso, luminoso, privo di stanchezza e con un incarnato uniforme? Ecco la soluzione che stavate aspettando, il siero viso al retinolo che arriva dalla skincare coreana e che è pronto a trasformare anche la vostra pelle. Parliamo di The Vita A Retinal Shot Tightening Booste di Celimax, un vero concentrato di ingredienti e principi che rassodano la cute e che svolgono una profonda azione antiage.

Offerta Celimax Il siero viso che è un boost di retinolo

The Vita A Retinal Shot Tightening Booste di Celimax, il boost di retinolo che stavate aspettando

Un siero dal potere rassodante, che vi garantisce una pelle visibilmente più liscia, omogenea e tonica, agendo per ridurre le rughe, le linee sottili e i segni del tempo, e tutto in pochissimi istanti.

Un siero viso che è composto con una formula retinica profondamente efficace e che grazie allo 0,1% di retinolo in forma avanzata contenuto, agisce contro l’invecchiamento della pelle in modo immediato, andando a contrastare la perdita di elasticità cutanea e agendo anche sui pori dilatati.

Come agisce il retinolo sulla pelle

Il retinolo, infatti, svolge diverse azioni sulla pelle:

anti-age , andando a ridurre le rughe superficiali e le linee sottili, ma anche stimolando le fibre di elastina e il collagene;

, andando a ridurre le rughe superficiali e le linee sottili, ma anche stimolando le fibre di elastina e il collagene; anti macchia , andando ad attenuare eventuali discromie o macchie scure, regolando la melanina e migliorando il finish della pelle;

, andando ad attenuare eventuali discromie o macchie scure, regolando la melanina e migliorando il finish della pelle; rigenerante , agendo come un esfoliante e andando a rimuove le cellule morte, con un miglioramento evidente della grana della pelle.

, agendo come un esfoliante e andando a rimuove le cellule morte, con un miglioramento evidente della grana della pelle. controllo del sebo, agendo in modo mirato per liberare i pori e per contrastare la comparsa di acne e punti neri.

I benefici del siero viso di Celimax

The Vita A Retinal Shot Tightening Booste di Celimax, quindi, ha una formulazione specificatamente pensata per supportare la pelle e ridurne i segni del tempo, creata con il complesso Matrixyl Power, che agisce a supporto del rassodamento della pelle, ma che la aiuta anche su più livelli:

rimpolpando la cute;

aumentando la tonicità;

migliorando l’elasticità cutanea;

lasciando la pelle più solida e liscia;

riducendo i segni del tempo.

Un’azione che questo boost di retinolo sotto forma di siero viso è in grado di dare anche grazie alla sua composizione, che permette un micro incapsulamento e una penetrazione profonda degli attivi nella cute, per un’azione più mirata ed efficace. Le microparticelle ad alta purezza di cui è composto, infatti, penetrano in profondità nei pori e migliorano l’assorbimento dei principi attivi contenuti nel siero, permettendogli di agire al massimo delle sue potenzialità e con un effetto immediato e duraturo. E con il minimo sforzo da parte vostra!

Offerta Celimax Il siero viso che è un boost di retinolo

Come si utilizza

Per ottenere il massimo dei benefici dal siero viso di Celimax, è importante usarlo durante la skincare serale, applicando il siero ogni due sere per le prime due settimane, per evitare che si creino irritazioni. Importante, poi, è utilizzare una piccola quantità di siero solo sulle aree della pelle desiderate, applicando subito dopo una crema idratante e lenitiva. Un siero concentrato e mirato, che non deve essere inteso come un normale siero viso ma come un prodotto specifico da usare con altrettanta accortezza.

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