L'estate ha messo a dura prova i capelli ed è arrivato il momento di fermarne la caduta con le maschere multivitaminiche! Le migliori (low cost)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le migliori maschere multivitaminiche per capelli da comprare

Con l’arrivo dell’autunno si presenta sempre il solito problema: la chioma appare svuotata, spenta e con capelli fragilissimi, che si spezzano facilmente e tendono a cadere. Colpa del caldo, del vento e del sole che durante l’estate tendono a mettere a dura prova i capelli, con conseguenze che, purtroppo, si notano soprattutto l’autunno.

Cosa fare? La buona notizia è che esiste una soluzione. Le maschere multivitaminiche sono prodotti studiati appositamente per nutrire in profondità il capello, donando lucentezza e forza alla fibra capillare. Merito di ingredienti che fanno la differenza e che donano un effetto glass hair favoloso. Ne abbiamo trovato 10 che costano pochissimo e garantiscono risultati che riuscirai a notare sin dalla prima applicazione.

Fino Premium Touch Essence Hair Mask

Partiamo da una maschera per capelli diventata virale grazie alla sua capacità di regalare risultati straordinari. Stiamo parlando della maschera giapponese Fino che punta tutto su una formulazione a base di pappa reale squalano e sorbitolo. Un mix di ingredienti che consente di idratare, rinforzare la fibra capillare e riparare le lunghezze.

Dopo lo shampoo applica la maschera sui capelli e lascia in posa per almeno dieci minuti, poi risciacqua e goditi il risultato: glass hair, lucentezza e morbidezza. Utilizzandola almeno due volte a settimana avrai una chioma stupenda, proteggendo anche il colore.

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Biopoint Extreme Repair Maschera Capelli Riparazione

Pensata per chi ha i capelli sfibrati e messi a dura prova da calore e tinta, la maschera di Biopoint ha una formula straordinaria a base di Bio-Peptide Complex con fitocheratina. Contiene inoltre cheratina e proteine del grano, ceramidi, fosfolipidi, colesterolo e fitosfingosina. Ristrutturante, nutriente e fortificante, questa maschera per capelli è indicata soprattutto per chiome decolorate e sottoposte a stress.

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Wella Professionals Invigo Nutri Enrich Maschera Capelli

La maschera multivitaminica di Wella è tutto ciò di cui avrai bisogno per nutrire in profondità la chioma, grazie al potere del complesso Nutri Enrich Blend. Questa maschera per capelli infatti contiene bacche di goji, che sono ricche di vitamine, minerali e peptidi. Ma anche acido oleico e pantenolo, ossia provitamina B5, che idratano e nutrono. Troviamo poi la vitamina E che protegge dallo stress ossidativo. Utilizzala una volta a settimana, applicandola sui capelli umidi e puliti e lasciando in posa prima del risciacquo.

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Alama Professional Repair Maschera Ristrutturante

Il potere della maschera Alama per il benessere dei capelli sta tutto nella cheratina, un ingrediente fondamentale che ricostruisce il fusto e rende la chioma piena e brillante. Si applica semplicemente sui capelli tamponati, poi si pettina, lasciando in posa per dieci minuti prima di risciacquare. Il vantaggio? Nutre in profondità il capello senza appesantire, lasciandolo morbido e splendido, già dalla prima applicazione.

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Karseell Maca Care System Maschera Capelli Professionale

La maschera per capelli Karseell unisce il potere del collagene a quello di oli e burri come avocado, argan, cocco e karité. La sua formulazione contiene anche proteine idrolizzate di soia e grano, unito a estratto di semi di moringa e vitamina E. Per sfruttare al massimo il suo potere applicala sulle lunghezze dopo lo shampoo e lascia in posa. Una volta asciutti i capelli non saranno solo morbidissimi, ma avrai anche eliminato l’effetto crespo.

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Aussie SOS Maschera Ristrutturante Supercharged Repair

Super virale grazie ai risultati che regala, la maschera ristrutturante per capelli Aussie è un prodotto beauty eccezionale. Vegana, ha una formulazione realizzata con i superfood australiani, come le foglie di manuka e la pesca selvatica. Puoi usarla in due modi diversi: sia come maschera sotto la doccia, per una riparazione dei capelli intensa, che come maschera senza risciacquo, per coccolare ancora di più la chioma. In ogni caso i tuoi capelli saranno idratati, morbidissimi e lisci, pronti per lo styling e protetti.

Maschera capelli Aussie Maschera per capelli con foglie di manuka

Wella Professionals Ultimate Smooth Maschera Capelli Ristrutturante

Pensata per capelli secchi, spenti e crespi, la maschera Ultimate Smooth di Wella unisce il potere dell’omega 9 con quello dello squalano. Ammorbidisce la fibra, rendendola scorrevole, e nutre le lunghezze, donando un effetto glossy stupendo. Inoltre questo trattamento restituisce morbidezza e permette di domare il crespo, l’ideale per gestire una chioma provata dalla lunga estate, fra caldo, salsedine e vento.

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Seta Pack Mineral Mask ai Sali Minerali

Con provitamina B5 e oligoelementi come rame, zinco, ferro, silicio e magnesio, la maschera Seta Pack è una fra le più amate di Amazon. La sua formulazione consente di aumentare lo spessore del fusto, migliorando lucentezza e flessibilità. Perfetta per capelli danneggiati e secchi, si applica sui capelli bagnati, aiutandosi con un pettine, si lascia in posa e si risciacqua semplicemente, procedendo con lo styling.

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Kérastase Résistance Thérapiste Maschera Riparatrice

La maschera per capelli Kérastase è da sempre una garanzia. La Résistance Thérapiste ha una texture ricca e burrosa, perfetta per prendersi cura dei capelli molto danneggiati e provati dalla piega a caldo, dal colore e dai trattamenti chimici. Il complesso Fibra-KAP aiuta a restituire alla fibra le proteine cheratiniche che sono state perse, mentre gli amminoacidi rinforzano il capello. Il consiglio è quello di applicare il prodotto ciocca per ciocca, sia sulle lunghezze che sulle punte. Il prodotto avvolgerà la fibra, donando un intenso effetto riparatore.

Maschera capelli Kerastse Maschera per capelli mlto danneggiati

Wella Professionals Fusion Maschera Capelli

Wella ci regala una maschera per capelli a riparazione intensa, arricchita con lipidi micronizzati e amminoacidi. Ricostruisce la fibra del capello e dona una morbidezza immediata, proteggendo dalle rotture provocate dallo styling. Ti permette di districare facilmente la chioma e rende più forti i capeli, riducendone la caduta.

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