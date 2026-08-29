Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

123rf I prodotti beauty da comprare in autunno sotto i 30 euro

Con la fine dell’estate è arrivato il momento di rinnovare il beautycase. L’inizio di settembre porta una ventata di novità e tanti cambiamenti, annunciando una nuova stagione. Mutano le temperature, ma anche le esigenze di pelle, capelli e corpo.

Insomma: questa è l’occasione giusta – complici anche numerosi sconti su Amazon – per fare acquisti e portarsi a casa tanti prodotti per la skincare e l’haircare. Nella mia wishlist ho messo tutto quello che potrebbe servirmi in autunno, fissandomi come budget di spesa massimo 30 euro a prodotto. E ne è uscita una lista davvero eccezionale, che voglio condividere con voi!

Esfoliante viso Paula’s Choice

Partiamo prima di tutto dalla skincare. Quest’autunno non voglio farmi trovare impreparata e regalare alla mia pelle quel boost che gli servirà per affrontare al meglio la stagione fredda. Il cambio di stagione, d’altronde, mette a dura prova l’epidermide e con il passare degli anni la situazione peggiora perché i meccanismi di autoriparazione tendono a rallentare (come ci ha già spiegato la nostra esperta visagista Camilla Gentili). Dunque è importante velocizzare il ricambio cellulare per favorire il rinnovo della pelle.

Per farlo servono peeling e scrub sia per il corpo che per il viso. Quest’anno voglio provare l’esfoliante viso più venduto di Amazon. Si tratta dell’esfoliante viso Paula’s Choice. Ha quasi 26mila recensioni e chi l’ha provato non è più tornato indietro.

Un fluido delicato e leggero, che aiuta a eliminare le cellule morte e favorire il turnover cellulare. Rende la pelle liscissima, radiosa e uniforme. Riducendo pori, punti neri e brufoletti che spesso possono spuntare a causa dell’esposizione al sole. La sua formula è a base di acido salicilico, ma ha anche delle potenti proprietà emollienti. Costa 14 euro, un prezzo che spesso si trova anche scontato su Amazon.

Talasso Scrub Rassodante Collistar

L’avevo visto qualche tempo fa ed ora credo sia arrivato il momento giusto per provare il Talasso Scrub Rassodante di Collistar con estratto di ciliegia e sale rosso. Contiene, nello specifico, polvere di nocciolo di ciliegia che aiuta a levigare e purificare la pelle, regalando un effetto esfoliante e purificando in profondità.

Chi l’ha provato lo descrive come un trattamento SPA completo, che sfrutta l’aromaterapia, tonificando e rassodando la pelle. La formula contiene anche oli vegetali che lasciando la pelle morbidissima e vellutata.

Offerta Talasso Scrub Rassodante Collistar Scrub rassodante con ciliegia e sale rosso

Cicaplast Baume B5 di La Roche Posay

Con l’arrivo dell’autunno si rinnovano anche sieri e creme. Con la fine dell’estate è arrivato il momento di abbandonare le consistenze leggerissime, fresche e in gel, per passare a texture cremose, soffici e nutrienti. Nella mia wishlist c’è senza ombra dubbio una crema che mi ha rubato il cuore…e salvato la pelle nei cambi di stagione. Se come me avete una pelle sensibile, soprattutto agli sbalzi di temperatura, vi consiglio di acquistare la Cicaplast Baume B5 di La Roche Posay.

Un balsamo riparatore diventato virale sui social…e a ragione. La sua formula con vitamina B5 e burro di karitè, idrata in profondità la pelle e rinforza la barriera cutanea. Rigenera all’istante, nutre e rende morbidissima l’epidermide. Tutto al costo di 14 euro (ora che è in offerta).

Siero viso The Ordinary Argireline

Il mio obiettivo per questo autunno è quello di avere un viso tonico, rimpolpato e provare il tanto citato effetto botox grazie ad un siero. Con meno di 10 euro (sì, ora è in offerta!) su Amazon si può acquistare il siero viso dei sogni, capace di cancellare all’istante le rughe e di rendere la pelle super tonica.

Il suo potere sta nell’argireline, un ingrediente considerato ormai da tempo come un’ottima alternativa al botox. Ne basta una goccia per distendere le rughe e per eliminare quei segni che proprio non puoi sopportare, ad esempio le rughe naso-labiali. Pura magia in una boccetta con un prezzo decisamente abbordabile!

Wrapping mask collagen Medicube

Fra i prodotti Medicube che voglio assolutamente provare c’è una maschera viso da usare per tutta la notte che sembra faccia miracoli. Si applica prima di andare a dormire, si lascia asciugare e si toglie il mattino dopo. A base di collagene e niacinamide, promette di regalare una pelle morbidissima e levigata. Lo confermano oltre 23mila recensioni, molte delle quali entusiastiche. Con i super sconti di Medicube costa appena 9 euro, perciò credo che non me la lascerò scappare.

Offerta Maschera viso Medicube Maschera notte al collagene

Maschera capelli Shiseido Fino

Non solo skincare, passiamo ora ai capelli e a due prodotti che possono davvero fare la differenza nell’haircare routine. Dopo anni trascorsi ad acquistare centinaia di prodotti, senza vedere grandi risultati, ho capito che è meglio seguire la regola: pochi, ma buoni. Così mi sono messa a caccia dei rimedi migliori per prendermi cura della mia chioma che arriverà a settembre decisamente provata da sole, salsedine e cloro.

Il primo prodotto che voglio assolutamente acquistare è la maschera capelli Fino. Frutto della tradizione giapponese nella cura del capello, questa maschera contiene squalane e tocoferolo, due ingredienti antiossidanti che rinforzano la fibra capillare danneggiata. Su Instagram e Tik Tok è facile imbattersi in video in cui la maschera viene messa alla prova, svelando dei risultati eccezionali.

Offerta Maschera capelli Shiseido Maschera capelli Fino con squalane

Siero notturno nutriente Kérastase

Nella mia wishlist non potevo non mettere un prodotto per capelli di Kérastase. Un prodotto diventato virale e amatissimo dai creators. Si applica prima di andare a dormire, su lunghezze e punte, lasciandolo in posa per tutta la notte. In sole 8 ore trasforma i capelli, rendendoli morbidissimi e setosi, con una fragranza che dura per tutto il giorno.

Offerta Siero capelli Kérastase Siero notturno per capelli

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