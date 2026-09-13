I mille e uno volti del caschetto per l’autunno 2026: le nuove versioni del re dei tagli medi sono qui

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Bianca Balti al Festival del Cinema di Venezia 2026

Nato come gesto di rottura radicale circa un secolo fa, sintomo di ribellione e sinonimo di scandalo, il mitico caschetto è riuscito a fare ciò che a quasi tutti i trend è precluso: sopravvivere alle epoche, trasformandosi continuamente senza perdere un solo milligrammo del suo fascino originario.

Per i prossimi mesi, infatti, questo immenso evergreen della forbice si spoglia di ogni rigidità per dimostrare che la vera coolness non ha bisogno di simmetrie perfette o colpi di spazzola maniacali.

Parliamoci chiaro: esiste un motivo preciso se il taglio in questione riesce a mettere d’accordo generazioni diverse, superando indenne la prova del tempo e delle mode passeggere, e questo coincide con la sua straordinaria capacità di adattarsi ai lineamenti di chiunque lo indossi. Non vi è viso che non possa essere valorizzato da un bob ben eseguito, specialmente questo autunno, in cui le nuove interpretazioni si sprecano, in mezzo alle tendenze capelli del momento. Ebbene, se sei qui per il prossimo cambio look stagionale, non ti resta che proseguire nella lettura e conoscere il tuo prediletto.

Il ripped bob, movimento e grinta alle stelle

Abbandoniamo l’idea del classico carré bon-ton, simmetrico e impeccabile, perché i mesi a venire aprono le porte ad una declinazione decisamente più sbarazzina e immediata dello stesso. A guidare la carica dei tagli medi troviamo il cosiddetto ripped bob, sì, proprio come i ripped jeans, versione che promette di diventare la più desiderata e fotografata della stagione.

La sua caratteristica principale risiede tutta, come facilmente prevedibile, nelle punte, che non vengono tagliate di netto, ma sapientemente lavorate dalle forbici per apparire quasi “strappate”, frastagliate e ricche di una texture tridimensionale. È il caschetto perfetto per chi odia le linee troppo pesanti attorno al viso: esso si muove ad ogni passo, assecondando le onde naturali e vivendo di una finta trasandatezza che fa subito estate prolungata. Sì, anche quando fuori piove e la sessione di lavoro su Zoom sembra non finire mai.

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Lo sharp bob, la scelta effortless

Se l’idea delle punte sfilate vi suona eccessiva, la mappa dei trend offre un porto sicuro ma altrettanto contemporaneo che risponde al nome di sharp bob. Non c’è da lasciarsi ingannare dal nome, ad evocare l’immagine di lame affilate: questa variante à la page rappresenta l’essenza stessa della filosofia del minimo sforzo, per ottenere la massima resa estetica. Parliamo di un taglio che si ferma esattamente all’altezza del mento, o appena un centimetro sotto, accarezzando la mascella con una linea pulita ma incredibilmente morbida.

La vera magia? Sta nella sua gestione quotidiana. Sono bandite le sessioni estenuanti di spazzola tonda e phon alla massima potenza, al solo fine di domare le ciocche più ribelli: il caschetto in questione è studiato per essere asciugato al naturale, lasciando che il capello esprima la propria texture originale, che sia un liscio spettinato o un mosso leggero, pronto ad essere scompigliato dal vento autunnale.

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Il caschetto con micro frangia, solo per le più impavide

Per le più audaci, quelle che quando decidono di cambiare look non si guardano indietro e non temono affatto di pentirsi, la vera tentazione della stagione è l’accoppiata tra il bob netto e la micro frangia. Parliamo di un dettaglio di stile di pura rottura, capace di trasformare persino il più semplice dei carré corti in un manifesto di personalità e carattere hollywoodiano.

La frangetta, tagliata cortissima a metà fronte, apre lo sguardo e regala un’aria giocosa, vagamente retrò ma proiettata nel futuro. Che sia geometrica e dritta oppure sforbiciata in modo impreciso e leggero, la micro bang sposta immediatamente l’attenzione sulla parte alta del volto, spezzando la monotonia taglio di sempre e regalando quel tocco di eccentricità che non guasta.

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Flapper bob: fascino retrò, stile moderno

Amante delle atmosfere più nostalgiche? L’autunno 2026 rispolvera il fascino intramontabile dell’inimitabile caschetto ispirato agli anni Venti, proprio quello che abbiamo visto sui ritratti in bianco e nero delle flapper girls. Tale rilettura estrema, rigorosamente tagliata corta fin sotto le orecchie, compie un piccolo miracolo ottico: slancia incredibilmente il collo, valorizza la linea delle spalle e dona un’eleganza d’altri tempi che non può in alcun modo passare inosservata.

Si tratta della scelta ideale per chi ha i capelli lisci o leggermente ondulati e desidera un taglio che mantenga una sua compostezza intrinseca, pur senza risultare rigido o artificiale. Abbinato a una riga laterale profonda o a onde piatte e lucide, questo bob evoca il glamour del cinema muto rivisitato in chiave assolutamente moderna.

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Lob asimmetrico, pura precisione sartoriale (su misura)

Come anticipato, in vista dell’autunno 2026 il carré abbandona la sua tradizionale simmetria per acquistare dinamismo, carattere e, perché no, quindi anche una nuova idea di libertà: è esattamente da questo concetto che nasce il lob asimmetrico, risultato del desiderio collettivo di superare la staticità delle linee classiche, più lungo su di un lato, costruito attraverso diagonali studiate, preciso ma assolutamente spontaneo.

Parliamo di un look su misura, che promette di slanciare otticamente i lineamenti e riequilibrare le proporzioni, che rompe la staticità per adattarsi all’unicità di chi lo indossa, ispirato al minimalismo moderno e anche al movimento grunge-chic.

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Il blunt bob 2.0, tra nonchalance e morbidezza

Torna anche il blunt bob, ovviamente oggetto di rivisitazione per l’autunno a venire. L’obiettivo? Sempre e comunque quello di portare l’aura rilassante che tipicamente scandisce i canoni estetici della stagione lungo i contorni del viso, attraverso una doppia struttura particolarmente efficace nella resa: mentre le ciocche frontali si trasformano in maxi ciuffi, sul retro le lunghezze sfiorano la base del collo seguendo una traiettoria curva, che ammorbidisce le geometrie complessive del taglio.

In questa nuova rilettura l’hairstyle è sicuramente meno geometrico rispetto alla sua versione classica, talvolta arricchito di una frangia leggera che dona morbidezza.

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