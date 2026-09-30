Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Amazon Ho testato questo lip gloss virale e low cost

Troppo appiccicoso, poco durevole, troppo pigmentato, poco pigmentato o troppo costoso. Trovare il gloss colorato perfetto è un’impresa non da poco ed è per questo che tutte noi abbiamo i cassetti pieni di lip balm, lip gloss e balsami labbra di ogni tipo che non ci soddisfano mai. Per questo quando ho provato questo prodotto di Maybelline sono rimasta così entusiasta della sua performance da sentire l’esigenza di diffondere il verbo a tutta la community di DiLei.

Sto parlando del Lifter Gloss all’acido ialuronico di Maybelline New York, il gloss da più di 22mila recensioni che ha incantato tutte le beauty addicted che lo hanno provato (me compresa!).

Maybelline New York Lifter Gloss colorazione Silk (004)

Il segreto del successo di Maybelline New York Lifter Gloss

Considerato fin da subito l’underdog dei lucidalabbra e pensato inizialmente solo come l’ennesimo dupe dell’ennesimo lip gloss dei brand più virali, il Lifter Gloss di Maybelline New York è stato una piacevolissima sorpresa che mi ha conquistata fin dal primo utilizzo: non solo rende le labbra più morbide e idratate, ma, grazie alla formula con sfere di acido ialuronico disidratato, ristruttura e dona volume alle labbra, esaltandone i contorni.

Lascia le labbra luminose e dall’aspetto più pieno, con un effetto gloss elegante ma non eccessivo. La texture è morbidissima e confortevole, non risulta troppo appiccicosa (a differenza dei prodotti tradizionali che catturano i capelli al primo soffio di vento) e dona una piacevole sensazione di idratazione. In poche parole: non appiccica e non secca per un look extra-glossy, juicy e confortevole sulle labbra per tutto il tempo in cui lo si indossa!

Con l’applicatore XL, inoltre, il lucidalabbra si stende in modo facile e veloce anche quando vai di fretta e rende le labbra seducenti e visibilmente rimpolpate in una sola passata. L’effetto ottico è quello di una bocca più carnosa e tridimensionale, ma senza dover subire quel fastidioso bruciore o formicolio tipico di molti lip plumper in commercio. Non ti far spaventare dall’applicatore XL anche se hai le labbra da normali o sottili, riuscirai ad utilizzarlo senza problemi.

Per quanto riguarda il colore, io mi sono innamorata della colorazione Silk (004), un meraviglioso e delicatissimo nude rosato. Mi piace perché è facile da applicare, si abbina bene sia a un trucco naturale per tutti i giorni che a un look più curato per la sera (magari come top coat sopra una matita labbra) e regala subito un tocco di brillantezza. Lo trovo perfetto sugli incarnati freddi e chiari.

La durata è decisamente buona per un gloss eÈ assolutamente un prodotto che ricomprerei volentieri.

E se la sfumatura di Silk non è esattamente nelle tue corde, niente paura: il Lifter Gloss è disponibile anche in tantissimi altri colori meravigliosi, come Petal, Ice e Peach Ring. Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Offerta Maybelline New York Lifter Gloss colorazione Reef (006)

Se anche tu sei stanca di accumulare delusioni nei beauty case, fatti un favore e dagli subito una chance prima che vada nuovamente sold out. Quelle 22mila persone (e la sottoscritta) avevano ragione: abbiamo finalmente trovato il gloss perfetto.

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