Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Labbra glassate effetto specchio con il nuovo lipgloss Maybelline

Il trend delle glazed lips domina incontrastato i social media, ma trovare il prodotto ideale per riprodurre quell’effetto bagnato ultra-brillante a lunga durata e senza ritrovarsi con le labbra appiccicose è una vera e propria impresa. Ma ora in casa Maybelline è nata una nuova stella: il Lifter Gloss di Maybelline New York. Questo gloss super juicy e idratante è riuscito a conquistare la beauty community globale in un batter d’occhio, diventando uno dei prodotti più virali e desiderati del momento. Ed ora è in sconto su Amazon in tutte le shade!

Offerta Maybelline Lifter Gloss di Maybelline New York

Perché è un fenomeno virale e piace così tanto

Juicy, colorato, glossy glossy e low cost (per davvero): è facile capire come mai sia velocemente esploso su TikTok e Instagram grazie a migliaia di tutorial e recensioni entusiaste, acclamato come la perfetta alternativa economica ai prodotti di altissima gamma. Piace perché trasforma istantaneamente la consistenza delle labbra regalando un volume ottico immediato grazie al riflusso di luce, senza la sensazione di bruciore o fastidio dei volumizzanti al peperoncino. La sua texture innovativa in gel scivola sulle labbra lasciando un velo morbido e confortevole donando un effetto specchiato tridimensionale, ideale da sfoggiare da solo o sopra la tua matita labbra preferita.

Offerta Maybelline Lifter Gloss di Maybelline New York

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Scegli il tuo colore per far brillare le tue labbra sotto ogni shade

Non solo estetica ma anche cura: l’idratazione con Acido Ialuronico trattiene l’umidità,delle labbra, riempiendo visibilmente le rughette verticali. Ma la novità più chiacchierata è, uno scovolo extralarge preleva la quantità perfetta di prodotto, vestendo le labbra in una sola passata rapida e precisa. Può essere indossato da solo per un tocco di luce quotidiano ma questo gloss in gel da il meglio quando abbinato a una matita nude perfettamente matchy match con il colore delle tue labbra, leggermente sfumata, per creare quell’effetto ombreggiato e ingannevolmente volumizzante.

Questa nuova collezione unisce la resa estetica del Lifter Gloss a un’esperienza multisensoriale. Ecco la lista delle 8 shade da provare:

MINTINI: Una finitura quasi trasparente, cristallina come un velo di rugiada, arricchita da una nota di menta fresca e frizzante. Perfetta da sola per un look ultra-naturale.



Offerta Maybelline Lifter Gloss di Maybelline New York

: Un gloss trasparente con una impercettibile sfumatura blu che neutralizza i sottotoni gialli dei denti, abbinato a un aroma dolce e unico ispirato al bubble tea.Una tonalità pesca chiaro, radiosa e delicata, che evoca l’aroma succoso e tropicale del frutto della passione.Un rosa chiarissimo e lattiginoso, dal finish “zucchero filato”, accompagnato da un profumo dolce e frizzante.: Un fucsia vibrante e acceso, audace e pieno di energia, con un aroma rinfrescante e dolce di anguria e melone.Un rosa medio cremoso e confortevole, un classico intramontabile, arricchito dal profumo goloso di frappè alla fragola.Un nude taupe caldo e avvolgente, perfetto per chi cerca un look “My Lips But Better” sofisticato, con un aroma cremoso di vaniglia speziata.Un color bacca scuro, intenso e misterioso, per un look drammatico ed elegante,

Grazie alle offerte attive in queste ore, il lipgloss più chiacchierato della rete è disponibile a un prezzo davvero irresistibile! Vale la pena provarlo perché unisce il potere idratante di un balsamo alla resa estetica di un gloss da sfilata. Trattandosi di un best-seller che va regolarmente sold-out, lo sconto di oggi è l’occasione perfetta per assicurarsi la propria tonalità preferita.

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