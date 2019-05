Chi è Giuseppe Caggiula, il fidanzato di Jasmine Carrisi

editato in: da

Oramai è ufficiale: Jasmine Carrisi, la prima figlia della coppia Al Bano-Lecciso, è fidanzata con Giuseppe Caggiula, un giovane pugliese affacciatosi da poco nel mondo della politica locale.

Classe 2001, bionda come la mamma ed incredibilmente bella, Jasmine ha già conquistato da qualche tempo il mondo dello spettacolo, dimostrando un grande talento sia nel canto che nella recitazione. Il fascino della giovane Carrisi non passa certo inosservato, tanto che vanta un profilo Instagram seguito da migliaia di followers. Ed è proprio attraverso il social network, la bella 17enne ha ufficializzato la sua storia d’amore con Giuseppe Caggiula, un giovane ragazzo pugliese più grande di lei di qualche anno, e già iscritto all’università. Ma la differenza di età tra i due non sembra minimamente preoccupare né Al Bano né Loredana che, anzi, si sono dimostrati ben predisposti nei confronti del ragazzo.

La relazione sentimentale tra i due sembra essere cominciata lo scorso 2018, quando Jasmine Carrisi ha cominciato a pubblicare sul suo profilo IG foto che la ritraevano in compagnia del ragazzo, quasi sempre accompagnate da tenere messaggi d’amore. Passione e carriera si mescolano, invece, sul profilo di Giuseppe che, poco meno di un mese fa, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni comunali nella lista “Sentire Civico” della sua città, Lecce. Il fidanzato della Carrisi ha pubblicato una foto su Instagram, accompagnata da un post che recita:”Voglio dare il miglior contributo alla città che amo da sempre e dare la dimostrazione di una politica migliore!”.

Alla domanda chi è Giuseppe Caggiula, cosa possiamo rispondere? Senza dubbio, che si tratta di un ragazzo con la testa sulle spalle, grande appassionato di politica che ama viaggiare e divertirsi. Sono tantissimi, infatti, gli scatti in cui i due ragazzi si sono immortalati durante viaggi, eventi mondani e serate di ogni genere, incluse cene romantiche e concerti. Insomma, Giuseppe sembra davvero essere il ragazzo della porta accanto che tutti genitori vorrebbero per le loro figlie. Ma siamo sicuri che la pensino davvero così anche Albano e Loredana Lecciso?