Jasmine Carrisi vuole andare al Grande Fratello ma c’è un problema con Al Bano

Dopo l'esperienza a The Couple la figlia di Loredana Lecciso vorrebbe tornare in televisione ma suo padre è del tutto contrario

iPA Jasmine Carrisi

A Jasmine Carrisi piacciono i reality show. Dopo la breve esperienza a The Couple, chiuso in anticipo per bassi ascolti, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso vorrebbe mettersi alla prova in un altro contesto simile. Per farsi conoscere di più dal grande pubblico, per sfidare i propri limiti e soprattutto per scrollarsi di dosso certi pregiudizi. Ma ci sarebbe un grosso ostacolo alla sua partecipazione.

Jasmine Carrisi si candida per il Grande Fratello ma Al Bano è contrario

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio, Jasmine Carrisi ha dichiarato di avere accettato di partecipare al programma The Couple per “uscire dalla mia comfort zone”.

E ha dunque anticipato che non direbbe di no al Grande Fratello: “Sicuramente è un’esperienza fortissima e un po’ mi spaventa, anche solo l’idea di stare chiusa sei mesi… però, è un programma che seguo da sempre. Quindi, mai dire mai. Tutto sta nel momento e nelle persone che ci sono”.

Ma ci sarebbe un ostacolo. Suo padre, Al Bano, non sarebbe contento di vederla nella Casa più spiata d’Italia: “Non escludo il Grande Fratello, anche se papà lo accetterebbe con fatica”, ha ribadito Jasmine.

Del resto, secondo alcune indiscrezioni, il leone di Cellino San Marco non avrebbe visto di buon occhio la partecipazione della figlia al programma condotto da Ilary Blasi e chiuso dopo poche settimane.

Tanto che ci sarebbero state delle discussioni piuttosto accese tra padre e figlia. Alla fine Jasmine avrebbe fatto di testa sua, partecipando anche se per poco a The Couple con il supporto della madre Loredana Lecciso.

Un eventuale ingresso di Jasmine Carrisi al GF manderebbe ancora di più su tutte le furie Al Bano, che ha sempre cercato di proteggere i suoi figli da un certo tipo di tv. L’artista vorrebbe che la ragazza fosse coinvolta in progetti di altro genere, come ad esempio Ballando con le Stelle, dove lui stesso ha partecipato qualche anno fa.

Il futuro di Jasmine Carrisi

Per ora, però, non è arrivata ancora nessuna telefonata da parte di Milly Carlucci. Ed è probabile che non arrivi mai visto che Jasmine Carrisi ha già partecipato all’edizione della Georgia nel 2023. Ha già avuto modo di confrontarsi con certi stili di danza e potrebbe quindi risultare avvantaggiata rispetto ad altri concorrenti.

Una cosa però è certa: Jasmine vuole lavorare nel mondo dello spettacolo e sta facendo il possibile per riuscire a ritagliarsi uno spazio tutto suo, tra televisione e musica. Non senza difficoltà nonostante il suo cognome importante. Anzi, proprio a The Couple, la Carrisi ha ammesso che “è difficile essere la figlia di Al Bano”.

“C’è la gente che parla di te, pregiudizi. Persone a cui stai antipatica sulla base del nulla – ha raccontato davanti alle telecamere -. C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché hai i soldi e i genitori famosi. È logico che poi ti chiudi e diventi inadeguata. Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce mi viene l’ansia. A volte vorrei essere trasparente”.