Al Bano a La Volta Buona spiazza su Jasmine Carrisi: “Sarà a Ballando” (ma non in Italia)

Fonte: IPA Al Bano

Colpo di scena nella puntata di oggi de La Volta Buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In diretta da Cellino San Marco, l’inviato Domenico Marocchi ha fatto visita ad Al Bano, e tra un aneddoto familiare e un sorriso, è arrivata la notizia bomba: Jasmine Carrisi potrebbe partecipare alla versione spagnola di Ballando con le Stelle. Un’indiscrezione lanciata con ironia ma che sembra avere tutte le carte in regola per diventare realtà.

Jasmine Carrisi: tra palco e pista da ballo

Non è nuova al mondo dello spettacolo Jasmine Carrisi. Voce fresca, presenza moderna, look contemporaneo: Jasmine ha già saputo farsi notare come cantante e volto televisivo. Ora, però, è il momento di una nuova sfida: ballare in prima serata in Spagna, davanti al pubblico di Bailando con las Estrellas.

Durante il collegamento, Al Bano ha raccontato con orgoglio la sua filosofia da papà: “Non soffro di nepotismo, fa tutto da sola. Prima fa le cose e poi me lo dice”. Una frecciatina affettuosa, ma intrisa di quella patina d’ipocrisia che Al Bano sa servire col sorriso. Jasmine il biglietto d’ingresso ce l’ha nel DNA, ed è inutile girarci attorno: il cognome Carrisi fa rumore nei corridoi che contano.

Lei lo sa, e lo sappiamo tutti. Il punto non è se le porte si aprono, ma come ci entra: dritta, decisa, con lo sguardo fisso sul prossimo obiettivo. Adesso è la Spagna, palco caliente e palme mediatiche, dove tra una bachata e una hit radiofonica, il cognome diventa moneta sonante e spettacolo assicurato.

Una ragazza indipendente, con lo sguardo oltre confine

La notizia non l’ha lanciata la conduttrice Caterina Balivo, ma il diretto interessato: è stato proprio Al Bano a sganciare la bomba, con nonchalance e una punta d’orgoglio paterno: “Mi piace anche come cantante”, ha detto senza troppi giri di parole, mentre Domenico Marocchi cercava di stare al passo tra rivelazioni e risate.

Caterina Balivo, regista perfetta del siparietto, ha colto la palla al balzo e ha trasformato il momento in puro spettacolo da daytime. Marocchi ci ha messo il carico: “Non dirlo troppo forte, Caterina mi manda in Spagna a seguire Bailando…”

Iago Garcia e Amanda Lecciso: la coppia che fa sognare (e sorridere) anche Al Bano

E se Jasmine guarda alla Spagna, in famiglia c’è già chi ha fatto il primo passo: Amanda Lecciso, sorella di Loredana, è fidanzata con l’attore spagnolo Iago Garcia, volto amatissimo dal pubblico italiano e vincitore di Ballando con le Stelle2016.

Durante la diretta, Caterina Balivo ha deciso di fare una sorpresa ad Al Bano, presentandogli in video proprio Iago Garcia, tra battute e stoccate ironiche: “Ti presento il tuo futuro cognato”, ha detto scherzando. E Al Bano, tra risate e diplomazia, ha replicato con il suo stile inconfondibile: “Trattiamo bene i cognati, purché vadano bene… altrimenti si cambia musica!”

Una scenetta familiare, spontanea, che ha regalato sorrisi e leggerezza. E chissà che non sia proprio la Spagna, ora, il palcoscenico perfetto per far brillare ancora di più il nome Carrisi.