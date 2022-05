Mio marito chatta con un’altra. Cosa devo fare?

Sono sposata da 15 anni e ho un figlio adolescente. Mio marito è sempre attaccato al telefono da un mese a questa parte, mi sono insospettita perché ha messo anche il blocco allo schermo e ho approfittato di un momento di distrazione e ho spiato i messaggi. Scopro che chatta con una mia “quasi amica”, ovvero una mamma di un compagno di classe di mio figlio con cui mi è capitato di uscire qualvolta, e con cui chiacchiero cordialmente se mi capita di incontrarci nell’ambito scolastico. Incazzatura a parte, dai messaggi capisco che finora ci sono state solo parole e non fatti, frasi allusive, doppi sensi e cretinate di questo genere. Ora, parlano di incontrarsi. Cosa faccio? Organizzo una bella sorpresa e mi presento anche io? Prendo a pizze in faccia mio marito e pure l’altra?

Ho letto più volte la tua storia e le tue domande provando a immaginare quali sono i tuoi stati d’animo adesso e le sensazioni che provi. Mi sono chiesta come entrare in un punta di piedi in una situazione che di per sé è già molto delicata perché ci troviamo in quello spazio non ben definito dove aleggiano le insidie del tradimento, indipendentemente se questo verrà poi consumato o meno. È qui che i confini sono così labili da confondere il cuore e l’istinto.

Questo spazio ci chiede di ascoltarci, di capire dove risiedono i limiti fissati, di comprendere se una chat un’altra donna può essere considerata un tradimento e se le intenzioni non trasformate in fatti possono diventare la causa della fine di un matrimonio. Sono domande, le cui risposte, sono faticose da trovare e da accettare. Quello che posso dirti, però, è che indipendentemente dagli epiloghi dai fatti e dai misfatti, la sofferenza che proviamo è sempre reale.

Ed è probabilmente la stessa sofferenza che oggi ti rende furiosa, che ti porta a pensare di organizzare un agguato in piena regola per rovinare quello che potrebbe diventare un incontro fedifrago, lo stesso che potrebbe trasformarsi in una semplice chiacchierata civettuola, qualora nessuno dei due superasse il limite. Ma qual è invece il limite che hai fissato tu? Cosa sei disposta a vedere, a perdonare e a sopportare?

Ti faccio queste domande perché non credo che tu debba limitarti a essere una semplice spettatrice di quello che sta succedendo adesso nel tuo matrimonio. Ti dico questo perché credo che tu abbia tutto il diritto di prendere la situazione in mano e di pretendere spiegazioni da tuo marito, prima ancora del loro incontro. Certo, allora a quel punto nella tua mente si insinueranno domande che non troveranno mai una risposta, ti chiederai cosa sarebbe successo se non fossi mai intervenuta e questo non potrà mai dirtelo nessuno.

Ma tuo marito in qualche modo sì, potrebbe rendersi conto dell’errore che ha commesso iniziando a dialogare via chat con un’altra donna e non commetterne altri. Ma al quel punto dovrà dimostrare di essere degno della tua fiducia e del tuo amore. Apri un dialogo con lui, questo non ti renderà più debole o ingenua, ma solo più matura.

Riguardo a lei, sappiamo che tra i due è quella probabilmente di deve meno spiegazioni. Non è lei che ti ha fatto promesse di amore eterno e rischia di non mantenerle. Certo è una conoscente con la quale hai un rapporto, quindi non escluderei la possibilità un confronto.

Quello che ti consiglio è comunque di mettere da parte la rabbia del momento e di ascoltare il cuore. Lui cosa ti dice di fare? Come ti consiglia di affrontare la situazione? Pensaci.