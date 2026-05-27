Mette-Marit di Norvegia, le sue condizioni peggiorano: parla il marito

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Mette-Marit di Norvegia

Le condizioni di salute di Mette-Marit di Norvegia continuano a peggiorare. A svelarlo in queste ore è stato il marito, il principe ereditario Haakon che alla stampa ha parlato della malattia di sua moglie.

Come sta Mette-Marit

Nel 2018 infatti alla principessa ereditaria è stata diagnosticata la fibrosi polmonare. Qualche mese fa fonti di Palazzo avevano svelato che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate, tanto da richiedere un uso continuo dell’ossigeno. Mette-Marit di Norvegia è attualmente in lista d’attesa per il trapianto di polmoni, una operazione che potrebbe salvarle la vita.

Durante la cerimonia di consegna del premio Abel ad Oslo, il principe ereditario ha parlato della salute di sua moglie, affermando che la 52enne è “gravemente malata” e che le sue condizioni “stanno peggiorando”.

“La principessa ereditaria è gravemente malata e credo che ultimamente le sue condizioni siano un po’ peggiorate – ha spiegato alla stampa -. Quindi sono preoccupato per la sua salute. Utilizza l’ossigeno nella vita di tutti i giorni e questo la aiuta un po’. Questi sei mesi sono andati piuttosto bene, credo – ha aggiunto -. Ma ci sono diverse fasi. Quindi dobbiamo solo cercare di risolvere la situazione nel miglior modo possibile”.

Riguardo il trapianto di polmoni che dovrebbe effettuare Mette-Marit, il principe ereditario Haakon non ha voluto fornire informazioni: “Spetta ai medici, è una questione medica – ha detto -. Quindi sono loro a decidere quando dovrebbe accadere, quando è il momento giusto. Ma temo che ultimamente le sue condizioni siano peggiorate parecchio, purtroppo”.

Mette-Marit era comparsa in pubblico l’ultima volta all’inizio di maggio quando aveva preso parte alla Giornata della Costituzione norvegese. Nel corso delle celebrazioni per la firma della costituzione norvegese nel 1814, la principessa era apparsa piuttosto provata, con un dispositivo per la respirazione nasale, seduta su uno sgabello fra il marito e il figlio Sverre Magnus.

La malattia di Mette-Marit e gli scandali

Qualche mese fa Martin Holm, professore e primario del dipartimento di pneumologia presso l’ospedale universitario Rikshospitalet, aveva parlato del suo stato di salute: “Stiamo raggiungendo il punto in cui sarà necessario un trapianto di polmone – aveva chiarito – e stiamo prendendo i preparativi necessari per garantire che ciò sia possibile quando arriverà il momento.

La fibrosi polmonare è una malattia respiratoria grave, caratterizzata da un accumulo di tessuto cicatriziale nei polmoni che rende difficile la respirazione. I sintomi principali sono mancanza di fiato e tosse, con un danno che può diventare irreversibile, richiedendo, appunto, un trapianto d’organo.

Non solo la malattia, negli ultimi mesi Matte-Marit è stata costretta ad affrontare una serie di scandali che hanno messo a dura prova la monarchia norvegese. Prima l’arresto e il processo al figlio Marius, con 38 capi di imputazione, dalla violenza sessuale allo stupro, ma anche resistenza alla forza pubblica. La sentenza per il 29enne, che continua a dichiararsi innocente, arriverà a giugno. Il rischio è quello di una condanna a 7 anni di carcere. Poi la diffusione delle sue mail inviate a Epstein, il finanziere pedofilo, con cui la principessa avrebbe creato un rapporto di amicizia, testimoniato da uno scambio di messaggi.

“È estremamente importante per me riconoscere di non aver indagato a fondo sul passato di Epstein, ma sono stata manipolata e ingannata”, si è difesa lei, prendendo le distanze da Epstein.