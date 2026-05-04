Marianna Madia, chi è il marito Mario Gianani

Sposati da più di 10 anni e con due figli, Marianna e Mario hanno ben 10 anni di differenza ma la loro unione non ne è mai stata compromessa

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IPA Chi è il marito di Marianna Madia: il produttore Mario Gianani

Marianna Madia è una ben nota politica italiana, che ha fatto parlare di sé per aver deciso di lasciare il Pd. Deputata dal 2008 ed ex Ministra per la Semplificazione e la Pa (Governi Renzi e Gentiloni) dal 2014 al 2018, potrebbe approdare tra le fila di Italia Viva da indipendente.

Chi è Mario Gianani

Marianna Madia e Mario Gianani sono moglie e marito da più di 10 anni. Si sono infatti sposati nel 2013. I due appartengono a mondi ben diversi, dal momento che lui è un produttore televisivo e cinematografico. Le loro strade però si sono incrociate una volta sul fronte lavorativo.

Lui l’ha infatti invitata sul set di Pazze di me, film che produceva. Una commedia uscita proprio nell’anno del loro matrimonio, nella quale ha ottenuto un cameo, diretta da Fausto Brizzi e con Francesco Mandelli, Loretta Goggi, Chiara Francini, Fabrizio Biggio, Margherita Vicario nel cast, tra gli altri.

Madia e Gianani hanno ben 10 anni di differenza, con il marito che è nato a Roma nel 1970. Nel 2009 ha fondato la casa di produzione cinematografica Wildside, al fianco di Lorenzo Mieli e Saverio Costanzo.

La sua è una carriera di grande successo, con la prima pellicola prodotta nell’ormai lontano 2004. Da allora ha superato quota 60 titoli, collezionando ben 5 candidature ai David di Donatello, così come quattro ai Nastro d’argento. Non ha però mai ottenuto un riconoscimento prestigioso come miglior produttore.

Con Marianna Madia ha avuto due figli, Francesco e Margherita, che sono i suoi premi più importanti. Guardando però al suo lavoro, ecco alcuni dei suoi traguardi più importanti in termini di titoli cinematografici e televisivi:

Vincere;

Boris – Il film;

Io e te;

La mafia uccide solo d’estate;

Hungry Hearts;

Cetto c’è, senzadubbiamente;

Figli;

E noi come stronzi rimanemmo a guardare;

Le otto montagne;

Siccità;

C’è ancora domani;

La vita va così;

In Treatment;

1992;

The Young Pope;

1993;

Il miracolo;

L’amica geniale;

The New Pope;

We Are Who We Are;

Bang Bang Baby;

Portobello.

Chi è Marianna Madia

Nata a Roma nel 1980, proviene da una famiglia ben nota ed esposta. Suo padre, Stefano Madia, era un giornalista, attore e politico. Sappiamo inoltre che è la pronipote di Titta Madia, al tempo avvocato, giornalista e politico per il partito fascista e il Movimento Sociale Italiano.

Dell’ormai ex Pd sappiamo che ha frequentato il Liceo francese Chateaubriand, per poi laurearsi con lode in scienze politiche presso l’Università La Sapienza di Roma. Si è poi specializzata presso l’Istituto di Studi Avanzati di Lucca, dove ha conseguito il dottorato di ricerca in economia del lavoro.