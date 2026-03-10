Chi è Valentina De Ceglie, la moglie di Fabrizio Biggio

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio e la cugina di Alessia Marcuzzi.

IPA Valentina De Ceglie e Fabrizio Biggio

Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio, noto comico e conduttore, celebre al grande pubblico per il duo comico I Soliti Idioti e per il sodalizio con Rosario Fiorello. Da anni accanto a Biggio, Valentina è una donna riservata, creativa e dai mille talenti, legata da un legame di parentela ad Alessia Marcuzzi.

Chi è Valentina De Ceglie

Nonostante suo marito Fabrizio Biggio sia piuttosto famoso, Valentina De Ceglie si è sempre tenuta lontano dai riflettori. Di lei non si conoscono la data né il luogo di nascita. L’unica certezza è che lavora nel mondo della televisione come autrice, collaborando dietro le quinte di produzioni importanti.

Un altro elemento interessante riguarda il suo legame di parentela con Alessia Marcuzzi. Valentina De Ceglie è infatti la cugina della celebre presentatrice. Le due hanno un rapporto bellissimo, tanto che la Marcuzzi ha dedicato alla moglie di Biggio persino un modello di borsa, chiamato La Vale, che fa parte della sua linea di accessori Marks and Angels. Proprio parlando di sua cugina, Alessia aveva detto qualche tempo fa su Instagram: “Lei è una donna dalle mille risorse, precisa e originale allo stesso tempo”.

Non solo, Valentina ha anche una passione per l’artigianato e il particolare per il crochet, tanto che ha fondato un brand, Mini Molly Crochet, dedicato proprio alle creazioni all’uncinetto con borse, accessori e oggetti d’arredo originali e molto particolari.

L’amore di Valentina De Ceglie e Fabrizio Biggio

La storia d’amore tra Valentina e Fabrizio Biggio inizia nel 2001, quando il comico stava ancora muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, dividendosi fra MTV e alcuni progetti teatrali. Nel 2014 i due si sono sposati, coronando la loro relazione, già resa solida dalla nascita di due figli: Aldo e Bianca.

La relazione fra Valentina e Biggio però non è sempre stata idilliaca e, come capita spesso, ha vissuto anche periodi difficili. In particolare dopo il successo de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli, il comico ha vissuto una profonda crisi interiore che ha inevitabilmente inciso anche sull’equilibrio della coppia.

“Io e mia moglie Valentina stiamo insieme da 26 anni – ha svelato l’attore -. Abbiamo avuto una crisi in mezzo, come è normale… serve perché poi ti riscegli e quello è di una potenza incredibile. Siamo felicissimi, stiamo bene”.

L’amore però ha prevalso e dopo un percorso di crescita personale, Fabrizio ha capito di voler condividere la sua vita con Valentina, giurandole di nuovo amore eterno. “Ci sono miliardi di donne – ha detto – e ciascuna di loro potrebbe avere qualcosa che mia moglie non ha, ma mia moglie è l’unica persona sulla Terra che non mi fa sentire solo al mondo”.

Non solo, nell’agosto del 2024, in occasione del 50esimo compleanno di Valentina e a dieci anni dalle prime nozze, i due hanno scelto di rinnovare le promesse nuziali con una romantica cerimonia a Senigallia, nelle Marche, alla presenza di amici e parenti. Entrambi vestiti con completi di lino bianco, si sono detti nuovamente “ti amo” e hanno lasciato la cerimonia su una bicicletta.