Fiorello a La Pennicanza, il malore (improbabile) di Sal Da Vinci

Fiorello a La Pennicanza ospita l'intervista a Sal Da Vinci (fake) che è vittima di una crisi respiratoria dopo che si è parlato di divorzio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di mercoledì 15 aprile de La Pennicanza. Ampio spazio alla politica con le dichiarazioni di Trump contro Meloni e il Papa. Ma non manca un’improbabile intervista a Sal Da Vinci durante la quale il (finto) cantante ha un malore.

Fiorello pungente su Trump

Fiorello apre La Pennicanza all’insegna dell’attualità internazionale: “Il momento è complicato. Quando ci sono dei folli basta una frase un po’ così… E l’ha detta alla Meloni! Tutti i titoli di giornale sono su questo!”, esordisce Fiorello. “Giustamente la Meloni ha preso le distanze dall’attacco al Papa. Il governo si è compattato, la Schlein ha fatto i complimenti alla Meloni, ci voleva!”. Lo showman legge le surreali dichiarazioni del tycoon: “Di notte Leone, di giorno Meloni”, “Metterò i dazi all’8×1000”, fino a “Invaderemo Atreju”.

Fiorello e Biggio indossano poi cappellini con l’acronimo della scritta ‘Facciamo l’Italia Grande Ancora: F.I.G.A.’. E lo showman commenta: “Un testimonial? Potrebbe essere Andrea Pucci! Lo salutiamo con affetto, abbiamo deposto le armi… ho esagerato. La comicità è soggettiva, Pucci riempie i teatri, è un gran comico”.

Fiorello, il malore (del finto) Sal Da Vinci

Poi si cambia decisamente pagine e ci si dedica allo spettacolo. Biggio intervista Sal Da Vinci, o meglio Fiorello nei panni del vincitore di Sanremo, che è disperato perché teme di perdere il successo. Biggio cerca di rincuorarlo ma pronuncia la parola “separare” e a Sal comincia a mancare l’aria. Si riprende solo alla vista della fede nuziale. “Lasciamo stare”, commenta Biggio e di nuovo un malore.

L’intervista prosegue alla domanda se legge i giornali, Sal risponde di no: “Troppo lavoro, faccio i matrimoni, non tiego tempo”. Biggio gli mostra allora un titolo: “Trump e Meloni, il divorzio”. Non lo avesse mai fatto. Il cantante entra in crisi respiratoria, la fede arriva troppo tardi e non c’è più nulla da fare.

Fiorello, il palinsesto tv rivisitato

Spazio poi alla nuova rubrica ‘Programmi TV’, con un palinsesto completamente rivisitato: “Su Rai2 oggi c’è ‘Stasera Tutto è possibile’, un reality del ripescaggio dell’Italia ai mondiali; Rai3, ‘Chi l’ha visto?’, un documentario sul micropene di Biggio; La5, ‘Tutte le strade portano a Roma’, una puntata monografica sull’inventore di Google Maps; Italia1, ‘Le Iene’, la vera storia del PD; La7, “La giusta distanza”, la vera storia di Rocco Siffredi; Rai1, ‘Sister Act’, una svitata in abito da suora.”

Fiorello si rivolge a Nino Frassica: “Vorrei fargli un in bocca al lupo, sarà sul palco dei David di Donatello. Penso che sarà il compito più arduo della sua carriera: il pubblico dei David non ride mai…”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 16 aprile alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre. Alle 7.10 su Rai 2 in replica con La Mattinanza.